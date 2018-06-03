150 milyon veriyorum gel aynısını ver!

Fenerbahçe Genel Kurulu'nun 1. gününün son bölümü son derece ilginç anlara ve diyaloglara sahne oldu. Ali Koç'un ardından bir konuşma yapan Aziz Yıldırım, ilginç bir öneri getirdi. Yıldırım, "Sen ne veriyorsan aynı parayı koyacağım. İkimiz de aynı parayı koyalım, sen futbolu çok iyi biliyorsun, gel futbolu sen yönet, ben amatör branşları yöneteyim, Fenerbahçe kazansın" dedi. Aziz Yıldırım'ın bu sözleri üzerine söz alan Ali Koç, "Ne veriyorsan bir fazlası" yanıtını verdi.
GEL 150 MİLYON TL DE SEN KOY
DAHA sonra söz alan Aziz Yıldırım ise "Sponsorlarla birlikte kulübe 150 milyon TL vereceğim. Gel sen de aynı parayı koy. Senin başkanlığınla 150 milyon TL kazanacaksa Fenerbahçe, benim önerdiğim formül ile 300 milyon TL olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun. Parayı da sen yönet. Ali Bey'e çok iyi bildiğini iddia ettiğin Futbol AŞ'nin başına geç diyorum, o ise kulüp yönetimini istiyor" açıklamasını yaptı.
G.SARAY'A KUPAYI KALDIRTMAZDIM
ALİ Koç'a 2012 yılında G.Saray'a kaptırılan şampiyonluk sonrası ezeli rakiplerinin sahalarında kupa kaldırması nedeniyle yüklenen Aziz Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Ben Mayıs 2012'de hapiste olmasıydım Galatasaray o kupayı Kadıköy'de kaldıramazdı. O kupanın kaldırılmasına neden müsade ettin? Lugano, Santos gibi yıldızlar ben hapisteyken ayrıldı. Neden maddi katkı yapıp takımda tutmadınız?"
ALEX'İ KİMSE BENİM KADAR SEVEMEZ
"ALEX'İ itibarsızlaştırdığımı söylüyorsunuz. Alex'i kimse benim kadar kimse sevemez. 50 bin kişi statta onu ıslıklarken tek başıma sahip çıktım. Ama kulübün menfaatleri takımdan gönderdim. Ne yaptıysam Fenerbahçe için yaptım. Acaba 3 Temmuz'da bizim başımıza gelenler Real Madrid'in başına gelse kupa kazanabilirler miydi? Bu kumpasın üstesinden gelmeyi herkes başaramaz"
3 TEMMUZ SÜRECİ BİTMEDİ
"3 Temmuz süreci henüz bitmemiştir. Herkes bu davadan vazgeçse ben vazgeçmem. Çocuklarımıza okullarda, sokaklarda 'şikeci' diye bağrılmasına sebep olanlardan hesap sormak için adayım. Ali Koç'un bu davayı savunabileceğini düşünmüyorum. Bugüne kadar kötü olduğum herkesle Fenerbahçe'nin haklarını savunabilmek için kötü oldum"
GEL 150 MİLYON TL DE SEN KOY
DAHA sonra söz alan Aziz Yıldırım ise "Sponsorlarla birlikte kulübe 150 milyon TL vereceğim. Gel sen de aynı parayı koy. Senin başkanlığınla 150 milyon TL kazanacaksa Fenerbahçe, benim önerdiğim formül ile 300 milyon TL olsun. Kazanan Fenerbahçe olsun. Parayı da sen yönet. Ali Bey'e çok iyi bildiğini iddia ettiğin Futbol AŞ'nin başına geç diyorum, o ise kulüp yönetimini istiyor" açıklamasını yaptı.
G.SARAY'A KUPAYI KALDIRTMAZDIM
ALİ Koç'a 2012 yılında G.Saray'a kaptırılan şampiyonluk sonrası ezeli rakiplerinin sahalarında kupa kaldırması nedeniyle yüklenen Aziz Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "Ben Mayıs 2012'de hapiste olmasıydım Galatasaray o kupayı Kadıköy'de kaldıramazdı. O kupanın kaldırılmasına neden müsade ettin? Lugano, Santos gibi yıldızlar ben hapisteyken ayrıldı. Neden maddi katkı yapıp takımda tutmadınız?"
ALEX'İ KİMSE BENİM KADAR SEVEMEZ
"ALEX'İ itibarsızlaştırdığımı söylüyorsunuz. Alex'i kimse benim kadar kimse sevemez. 50 bin kişi statta onu ıslıklarken tek başıma sahip çıktım. Ama kulübün menfaatleri takımdan gönderdim. Ne yaptıysam Fenerbahçe için yaptım. Acaba 3 Temmuz'da bizim başımıza gelenler Real Madrid'in başına gelse kupa kazanabilirler miydi? Bu kumpasın üstesinden gelmeyi herkes başaramaz"
3 TEMMUZ SÜRECİ BİTMEDİ
"3 Temmuz süreci henüz bitmemiştir. Herkes bu davadan vazgeçse ben vazgeçmem. Çocuklarımıza okullarda, sokaklarda 'şikeci' diye bağrılmasına sebep olanlardan hesap sormak için adayım. Ali Koç'un bu davayı savunabileceğini düşünmüyorum. Bugüne kadar kötü olduğum herkesle Fenerbahçe'nin haklarını savunabilmek için kötü oldum"
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