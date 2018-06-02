Beşiktaş Başkanı Fikret Orman kulüp dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. Orman futbol başta tüm branşlarda yeni sezonda şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi. Orman, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü bir semt takımı olarak doğup birlik ve dayanışma içinde büyük güçlükleri aşmış ve bugünkü çağdaş düzeye ulaşmıştır. Hedeflerimiz çok büyük" diye konuştu.
Yeni sezonda hedefimiz büyük
Orman, “Yeni sezonda hedefimiz büyük. Tüm branşlarda şampiyonluk için savaşacağız” dedi.
Etiketler: yeni sezon , Fikret Orman , Beşiktaş
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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