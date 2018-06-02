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da hedefimiz büyük

Orman, “da hedefimiz büyük. Tüm branşlarda şampiyonluk için savaşacağız” dedi.

Yeni sezonda hedefimiz büyük
Beşiktaş Başkanı kulüp dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı. Orman futbol başta tüm branşlarda da şampiyonluk için mücadele edeceklerini söyledi. Orman, " Jimnastik Kulübü bir semt takımı olarak doğup birlik ve dayanışma içinde büyük güçlükleri aşmış ve bugünkü çağdaş düzeye ulaşmıştır. Hedeflerimiz çok büyük" diye konuştu.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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