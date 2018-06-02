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Usta 30 milyon 'yu ödesin

, ’nın, “ 150 milyon ’nun üzerinde olursa ben ödeyeceğim” sözünü hatırlattı. Ağaoğlu, “Biz geldiğimizde borç 180 milyon Euro’ydu. Usta 30 milyon Euro’yu ödesin” dedi

Usta 30 milyon Euroyu ödesin
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun hedefinde vardı. Ağaoğlu Muharrem Usta'nın seçimden önce, "Borcu 150 milyon 'da bırakacağım" açıklamasına atıfta bulunarak, "Biz geldiğimizde 180 milyon Euro'ydu. Kendisinden sözünü tutmasını bekliyoruz. Aradaki 30 milyon Euro'luk farkı bize göndersin" dedi.

TRANSFER YASAĞI
'a verilen yasağını da incelediklerini söyleyen Ağaoğlu, "Yasak geliyorum demiş. Bero'nun kulübü uyarmış. Ama Usta ödememiş. Belkide kulübü yönetilemez hale getirip kimsenin talip olmamasını istedi" dedi.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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