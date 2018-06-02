Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun hedefinde Muharrem Usta vardı. Ağaoğlu Muharrem Usta'nın seçimden önce, "Borcu 150 milyon Euro'da bırakacağım" açıklamasına atıfta bulunarak, "Biz geldiğimizde borç 180 milyon Euro'ydu. Kendisinden sözünü tutmasını bekliyoruz. Aradaki 30 milyon Euro'luk farkı bize göndersin" dedi.
TRANSFER YASAĞI
Trabzonspor'a verilen transfer yasağını da incelediklerini söyleyen Ağaoğlu, "Yasak geliyorum demiş. Bero'nun kulübü uyarmış. Ama Usta ödememiş. Belkide kulübü yönetilemez hale getirip kimsenin talip olmamasını istedi" dedi.
TRANSFER YASAĞI
Trabzonspor'a verilen transfer yasağını da incelediklerini söyleyen Ağaoğlu, "Yasak geliyorum demiş. Bero'nun kulübü uyarmış. Ama Usta ödememiş. Belkide kulübü yönetilemez hale getirip kimsenin talip olmamasını istedi" dedi.
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