FETÖ'den intikam isteyen bana oy versin

Ligi ve transfer gündemini gölgede bırakan ve yaklaştıkça verilen demeçlerle tansiyonu yükselen Fenerbahçe'nin kongresine saatler kala başkan Aziz Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın sözleri şöyle "Hesaplaşmak için bir dönem daha istiyorum, FETÖ'den intikam almalıyız diyenler bana oy verir"



İLERLEYEN YILLARDA ANLAŞILACAK

"Benim dönemimde yaşanan 9 tane 2.liğin en az 4'ünde bir şekilde saha dışı etkenlerin parmağı var. Fenerbahçe'nin bir çok kez önü kesildi. Eminim ki ilerleyen yıllarda bu konu çok daha iyi anlaşılacak."



ÇEKİNCEM YOK. KAZANACAĞIM

"Seçimi kazanacağımızı düşünüyorum, bu konuda bir çekincem yok. Katılımın 20 bin civarı olmasını bekliyorum. Kazandıktan sonra yeni sezonun hazırlıklarına başlayacağız. 4-5 önemli transferimiz olacak."



GOMİS BİZE GELMEK İSTEDİ

"G.Saraylı Gomis geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'ye gelmek istedi. Aykut Kocaman sağlık sorunlarından ötürü sıcak bakmadı. Bizim sorunumuz gol atmak değil dedi hocamız. Sezonun en golcü takımıyız zaten".