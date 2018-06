AZİZ YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI...

17:45 Nedir paylaşamadığınız? Ayıp ya ayıp! Bırakın abi. Bırakın tezahüratları. Televizyonlar veriyor, amigo gibi olduk hepimiz. Bunu yapmayın. Saygılı olun. Hep beraber neşelenelim dedik. Ali Koç bizim düşmanımız değil ki. Nedir bu ya!

Buradan şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet dilerken, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Birçok defa Erganili bir çocuk olan Aziz Yıldırım'ı başkan yaparak beni bu kulübe başkan yaptınız. Ruhumuz bir diyerek Fenerbahçe tarihi açısından yola çıktık.

Ben sadece 1 oyla seçim kazandığı için değil, her biriniz saygı değersiniz. Fenerbahçe içimizde yaşayan bir aşktır. O aşk kardeşlik birlik beraberlik ruhudur. Elbette değişim kaçınılmazdır. Doğru zamanda doğru yerde yapılıyorsa. Sanki ben ve arkadaşlarımız değişirse sihirli bir dokunuş gerçekleşecek. Bunu sizlerin ferasetine bırakıyorum. Çok ayıp ediyorsunuz. Ali Bey'e yapılan saygısızlığı kabul etmem ama bana yapılanı da affetmem.



Hala yargıtay 'Fenerbahçe masumdur' demedi. Onların bize ettikleri zulümlerin hesabını soramıyoruz. Elimizde yargı kararı olmaksızın yapacağımız her şey bir zorbalık olur. Ali Koç meseleyi yanlış anlamış. Soracağım hesap Fenerbahçe'nin hesabıdır. 101 kişi bir dilekçeyle şikayet etmiş. Kendisini ve ailesini töhmet altında bırakan suçlama olmuş. Ben 1 yıl hapis yattım Fenerbahçe için. Fenerbahçe forması giyip başkana hakaret edemezsiniz. O formayı ben yaptırdım. Sadece 1 dilekçe seni ürkütmüş. Bu dilekçeden bizi sorumlu tutuyor. Biz böyle şeylere tenezzül etmeyiz.





ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARINDAN BAZI SATIR BAŞLARI

16:40 Umarım bugün ve yarın Fenerbahçemiz'de hayırlara vesile olur. 31 Mayıs 20182de şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3 kahraman askerine Allah'ta rahmet diliyorum. Tesisleşme, stat, salonumuz, amatör şubelerdeki başarı. Hayatınızı Fenerbahçe'ye vakfetme. Her Fenerbahçeli gibi ben de bunlar için minnettarım. Bizlere vermiş olduğunuz cesaret yalnız Fenerbahçe'ye değiş, tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Bunun için de size bilhasa minnettarız. Her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Fenerbahçe camiası alçak FETÖ'ye karşı dimdik duruşunu sergilemiştir. Ne şikeşi Türkiye elden gidiyor sözünün anlaşılması biraz geç oldu. Liderliğiniz olmasa ülke daha farklı yerlere gelebilirdi. Allah korusun bundan sonraki süreçte arzulamadığımız bir sonuç çıktığı takdirde, saçınızın kılına zarar gelirse bu camia aynı refleksi bir daha gösterecektir. Seçim takviminde bu noktaya gelene kadar birçok şey yaşadık. Arzulamadığımız söylemler ve ifadeler oldu. Benimle ilgili muhtelif hususlarda itham ve iddialarda bulunuldu. Yaşanan hadiselerle ilgili, siyah ile beyaz kadar farklı bir biçimde ifade ettik. Tek tek gelip yanıtladı verdiğim bu hususlarla ilgili, hep karşılıklı televizyona çıkarıp dertleşelim istedim, araya fitne girmesin, bizi birbirimize kırdırmasınlar diye çağrıda bulundum; ama siz yanaşmadınız. Bu konuda sizin vaktinizi almayacağım.

49 ayrı etkinliğe katıldık. Buralarda dilimiz döndüğü kadar özlediğimiz, hayal ettiğimiz Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin hak ettiği zirveye nasıl ilerlememiz gerektiğini anlatmaya çalıştım. Futbol anlayışımızı baştan aşağı değiştirmemiz gerektiğini, futbol yatırımlarımız ile ilgili nasıl yeni bir felsefe getireceğimizi, asıl hedefimizin felsefe değişikliği olduğunu belirttik.



FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK DEĞİLSİNİZ

Fenerabahçemizin bütünlüğünü, geçmişini, yarınını tehdit eden yaralardan bahsediyorum. Taraftarımızın neden tepkili olduğunu, sokaktaki Fenerabahçelinin neden kan ağlarığını küstüğünü, kombineleri bıraktığını, bazılarının maç. seyredemez hale geldiğini anlayacağımızı düşünüyorum. Hiçbir ses Fenerabahçe'den büyük değil demiştiniz. Siz de Fenerabahçe'den büyük değilsiniz, siz de bunu unuttunuz. Her başarının, her hikayenin, dayanışmanın an faktörü olan insandan bahsedeceğim. Fenerbahçe tarihi bir bütündür. İnsan faktöründe yaptığınız sayısız hatayı anlayınca, yapılan yüz milyonlarca yatırıma rağmen neden evdeki hesapların çarşıya uymadığını anlayacağınızı ümit ediyorum. Siz kendi yorumlarınıza, ilişki ve kararlarınıza rağmen işinize gelmeyen bölümleri yok saydınız. Her başarıyı sahiplendiğiniz, her başarısızlığı başkalarına faturaladınız. Bu sene de kaçan şampiyonluktan ben dahil herkesi sorumlu tuttunuz. Hem bugün hem genelde içinde bulunduğunuz durum hakkında neden özeleştiri yapmadığınızı, pişman olmadığınızı bugün çok daha iyi anlıyorum. Revivoları, Rüştüler, Van Hooijdonkları kendi televizyonumuzda göremiyoruz. Bu isimler silinmiş gibi adeta.

ALEX'İN GÖNDERİLİŞİNİ İÇİME SİNDİREMEDİM

Alex hiçbir zaman seçim malzemesi yapılmamalıdır. Başkanıma katılıyorum. Alex'in gitme zamanı gelmişti. Ya hocamız ya Alex olacaktı, böyle olunca o kapıyı kapatmak mümkün değil... Kendisi ile veda ediş şeklimizi hiçbir zaman içime sindiremedim. Kim ne yaparsa yapsın zaten Alex'i kimse bu taraftarın gönlünden silemez. Lefter gibi, Can Bartu gibi, diğer sporcularımız gibi... Bunları yok saymak mümkün değildir. Sayın başkan siz her yıl kendinize göre hocaları, futbolcuları aklınıza göre yollarken biz yıkım yaşıyoruz.

Eski dönemlerde her şey sütliman mıydı? Lefter yönetim ile hiç tartışmamış mıydı? Ama Lefter Lefter'dir. Marşında bile hiçbir kulüpte olmayan dostluk dizeleri varken biz aramızdaki dostluk bağlarını ne zaman böyle kaybettik? Başarıya ulaştığımız, şampiyonluğu yakaladığımız her sezonda teknik direktörlerimizi, sanki o mu bizi şampiyon yaptı diye küçümsedi. Biz parayı vermeseydik şampiyon olabilir miydi dediniz. Aslında iyi bir başkan şampiyon yapan teknik direktörü seçer, başarı için cephaneyi verir. Başarıdan sonra da teknik direktörü, futbolcuyu emeği geçen herkesi taçlandırır, mütevazı şekilde zafer yaşamının keyfini çıkarır. İnsan kendisini şampiyon yapan teknik direktöre kamuoyunu hiç ikna etmeyen bir şekilde yol verir mi? Kendisini şampiyon yapan, ertesi sene Şampiyonlar Ligi yarı finalinin kapısından döndüren hocaya, kardeşi yüzünden görevden alınmaz.

Size göre hep onlar suçlu. Bir iş adamı olarak işi hep yanlış yapan adama mı yatırım yapacaksınız? Ben yazık derim. Hiçbirimiz bunları hak etmiyoruz. Kötülük yarışlarından hiçbir şey kazanmadık bugüne kadar. Unutmayın ki Allah, her zaman doğrunun ve iyinin yanındadır. Rakip yöneticileri deplasmana geldiği zaman iyi ağırlayacağız. Sevilmek istiyorsanız sevmelisiniz.Ulu önder Atatürk'ün tarif ettiği güzellikte, ahlakta, centilmenlikte sporcularla, taraftarlarla hareket ederek bu tarife uygun halde yürüyeceğiz. Kan davası güder gibi kin tutmayacağız.

Statlarda küfüre karşıyız. Bunun da savaşını başkanımız verdi, seneler önce. Statlarda edilen küfürü büyük bir saygısızlık olarak kabul ediyorum, hiç kimsenin başkanımıza küfretme hakkı yoktur; ama bunun yanında yöneticinin de taraftarlara küfretme hakkı yoktur. Bu kulübün sahibi taraftardır. Kongre üyeleri taraftar olduğu için kongre üyesidir. Taraftarlar her zaman hancı, diğerleri yolcudur. Taraftar tribüne gelmezse, yenilerini getiririz dediniz' hayretlerle izledim. Hangi yenilerini getireceksiniz?

Öz kaynağımızdan futbolcu yetiştirmek zorundayız. Altyapıda 10 yaşından beri futbol öğrenmiş, kanı sar-lacivertlilerle akan, Fenerabahçe tarihini bilen sporcular yetiştirmek zorundayız. A takımda sürekli oynayan genç oyuncumuz olmadı.Tuncaylar, Salih Uçanlar bunlar direkt A takımda oynadılar. Bir düşünün kaç yıl boyunca Barcelona'nın kadrosunu ezbere sayabildiniz. İskeleti koruyup her yıl birkaç takviye ile her zaman tepeye oynadılar. Tekelerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Terraneo denilen zata her yetkiyi verdik. O ne yaptı? Takımın en ateşli, taraftara en yakın futbolcularını bir günde harcadı. 8-9 tane futbolcu aldı. Yine şampiyon alamadık. Tarihin en kötü transferi, sakat Van Persie'yi aldı. Suçu ona attınız, kandırdı bizi dediniz. Ona biye hala ayda 78 bin Euro ödüyoruz? Özetle her başarısızlıkta başkalarını suçlu bulan, hatalarından hiç ders almayan bir bakış açısı ile ilerlemek mümkün değil. Bu kutsal göreve bizleri layık gördüğünüz halde ortak aklın hakim olduğu, rasyonel ve tutarlı bir tutum sergileyeceğiz.

3 Temmuz her bir Fenerabahçelinin kırmızı çizgisidir. Sanki biz bu konuyu hafife alıyormuşuz. Allah korusun ne sizin ne mağdur olan yöneticilerimizin bundan sonraki süreçte hiç arzulamadığımız sonuç çıktığı halde aynı reaksiyonu göstereceğimizden şüpheniz olmasın. Yargıtay kararının çıkmamasının benim aday olmama bağlamamız yüce Türk hukukuna saygısızlıktır. Ağızları sulanarak, büyük keyif alarak o tarihte gizlilik olmasına rağmen bizi linç eden insanlar hala aynı herdeler; ama bazıları sizde yakın duruyor. Eğer sizin başkanlık döneminde değil de, bir başkasının başkanlı döneminde tazminat mücadelesi verilmesi gerekiyorsa sizin abiliğiniz ve önderliğinizde bu işe bir çok kimsenin kafa sokacağından hiç şüpheniz olmasın. Kırıldım. Ben her şey 3 Temmuz'a bağlanamaz derken neyi kastediyorum. 3 Temmuz'u hafife alıyormuşum. Artık kavgaları tarihe havale edip, yeni bir hikaye yazmanın, yeni bir atılım yapmanın tam zamanı.

Sizin güveninize layık olmak için her şeyi yapacağız. Hatalar olmayacak mı, elbette olacak. Sizin güveniniz her zaman emniyette olunacak hiçbir zaman suistimal edilmeyecektir. Hep beraber güzel günler göreceğiz. Başarı için, hayallerimizi gerçekleştirmek için gerekli iklimi yaratacağımızı vaat ediyorum. Konuşmanızda beni bazı iddialarla Fenerbahçe'nin gözünde yok etmeye çalışacaksınız. Ne yaparsanız yapın bunu başaramaycaksınız. Artık herkes çok daha bilinçli. Herkes satır aralarını daha iyi okuyor. Taraftar ile aramdaki gönül bağını hiçbir zaman koparamayacaksınız.

FETÖ'cü iması yaptınız, camiayı böldü dediniz, etrafınızdaki insanlardan bazıları aileme laf ettiler. Seçim öncesi başka, seçim sonrası farklı davranıyorsunuz. Açık ortamlarda farklı kapalı ortamlarda farklı konuşuyorsunuz. Kırıldığımız, üzüldüğümüz, kalbimin bir parçasının koptuğunu bilmenizi istiyorum.



AZİZ YILDIRIM'DAN BÜYÜK TEPKİYE KOÇ'TAN CEVAP

Ali Koç, kendisine büyük tepki gösteren Aziz Yıldırım'ın yanına kadar gidip kürsüye geri döndü ve şunları söyledi: "Başkanımız bir tane arkadaşımın elini sıkmadın' diyor. Haklı ama iş öyle bir noktaya geldi ki kimin elini sıkıp sıkmayacağını bilemiyorsun başkanım. Haklısınız başkanım. Ama ben yanınızda kimin elini sıkıp sıkmayacağımı bilemiyorum başkanım. Sizin yanınızda bana kötülük yapmış insanlar var başkanım"



AZİZ YILDIRIM TARAFTARLARIN ARASINA GİRDİ

Aziz Yıldırım'dan büyük tepki gösteren taraftarlara çok sinirlenen Yıldırım, platformdan aşağıya inerek kalabalığın arasına girdi. Çok sinirli olduğu gözlenen Aziz Yıldırım, bazı taraftarlara tepki gösterip yerine geri döndü.



KONUŞMALARDAN ÖNCE YAŞANAN GELİŞMELER...

YÖNETİM KURULU İBRA EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda sarı-lacivertli yönetim ve denedim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi.



GENEL KURULDA GERGİNLİK

Fenerbahçe kongre üyesi Zeki İzci, kürsüde açıklamalarda bulunurken Aziz Yılıdırım'ı eleştirdiği sırada Yıldırım'ı destekleyenler tarafından protesto edildi. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de bu gelişme sonrasında "Artık çok gerildi ortalık şimdi lütfen kürsüyü terk edin" dedi ve İzci'nin kürsüden inmesine neden oldu.



YARIN 26 BİN 2 KİŞİ OY KULLANABİLECEK

Ülker Stadyumu'nda saat 10:30'da başlayacak Genel Kurul'da 26 bin 2 kişi oy kullanacak. Genel Kurulun ilk gününde Aziz Yıldırım ile Ali Koç açıklamalarda bulunacak. Denetim ve faaliyet raporları açıklanacak. Genel Kurulun ikinci gününde ise oy verme işlemi 10:00'da başlayacak ve 17:00'de sona erecek.



YILDIRIM: SARI, KOÇ: BEYAZ

Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım sarı, Ali Koç ise beyaz oy pusulasıyla temsil edilecek.



KONGRE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Olağan Kongresi, verilen aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, listelerini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.



Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, yaşanan gerginlikler ve konuşmalar sırasında çok gürültü olmasından dolayı, yan tarafta bulunan Kenan Evren Lisesi'ne çok fazla ses gitmesi nedeniyle kongreye ara vermişti. Küçük, lisede bulunan öğrencilerin LGS sınavına girdiğini belirterek, konuşmalar sırasında sık sık genel kurul üyelerini uyarmıştı. Saat 13.30'a kadar ara verilen kongre kaldığı yerden devam ediyor. Başkan Adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, listelerini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.



Aziz Yıldırım'ın listesi



Şekip Mosturoğlu, Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Ebru Özdemir, Davut Dişli, Yahya Uğur, Fatih Öztürk, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Ozan Balaban, Selim Kosif, Metin Doğan



Ali Koç'un listesi



Erol Bilecik, Semih Özsoy, Fethi Pekin, Gökhan Akça, Turan Şahin, Kemal Danabaş, Simla Türker Beyazıt, Metin Şen, Burhan Karacam ,Sina Afra



GENEL KURUL GERGİN BAŞLADI

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu gergin başladı. İlk konuşmacı olarak kürsüye gelen Suat Müftüoğlu, konuşması sırasında tribünde bulunan üyeler tarafından tepki gördü. Müftüoğlu, Ali Koç'u destekleyen konuşmasını yaparken, Aziz Yıldırım cephesinden yuhalama geldi. Daha sonra Müftüoğlu, gelen tepkiler üzerine konuşma hakkı süresi dolmamasına rağmen kürsüden indi.

Gerginliğin ardından kürsüye gelen Divan Başkanı Vefa Küçük, "Burada kim ne isterse konuşma hakkına sahip. Hakaret etmemek ve rencide etmemek şartıyla konuşurlar. Ama Fenerbahçe sevgisi ve saygısı düşünülerek bunların yapılması lazım. Lütfen konuşmacıya oturduğunuz yerden müdahale etmeyin" ifadelerini kullandı. Küçük'ün ardından kürsüye bir başka konuşmacı gelerek genel kurula devam edildi.Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, gelecek dönemde altyapı konusunda önemli yatırımlara imza atacaklarını söyleyerek, "Avrupalı bir futbol adamı ile birlikte altyapı konusunda Türkiye'nin en kapsamlı projesini hayata geçireceğiz" dedi.Fenerbahçe'de yapılan seçimli genel kurulda konuşma yapan Fenerbahçe'nin Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli takıma inançlarının tam olduğunu belirterek, "Şampiyonlar Ligi'nde yeni statüye göre Fenerbahçe Futbol Takımı'nın gruplara kalacağına inancımız tamdır. Avrupalı bir futbol adamı ile birlikte altyapı konusunda Türkiye'nin en kapsamlı projesini hayata geçireceğiz. Bu projeyle birlikte 3 Temmuz Akademisi'nden yetişecek futbolcularımız A Takım'da yer alacaktır. Proje, ilk meyvesini 2 yıl içerisinde verecek. Fenerbahçe Kulübü hiçbir zaman bir sermaye grubuna ait olmayacaktır. 3 Temmuz kumpas davasında sorumluların ceza alması için gereken davalar açılacaktır" ifadelerini kullandı..

DİVAN BAŞKANLIĞINA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığına oy birliği ile Vefa Küçük seçildi. Küçük, ''Hayırlı bir günde Ramazan Ayı'da yönetime talip olanların yarışını yönetmek, sandıklarda emniyeti sağlamak için Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı Genel Kurulu'nda bizi göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum'' dedi.



BAŞKAN ADAYLARI TEZAHÜRATLA KARŞILANDI

Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu için stada gelen başkan adayları tezahüratlarla karşılandı. İlk olarak Ali Koç giriş yaparken, sonrasında Aziz Yıldırım tribüne geldi. İki başkan adayı da üyeler tarafından alkışlar ve tezahüratlar ile karşılandı.

İKİ BAŞKANIN DESTEKÇİLERİ AYRI TRİBÜNLERDE

Bu arada Ali Koç'u destekleyen üyeler Fenerium alt tribününde sağ tarafta yer alırken, Aziz Yıldırım sempatizanlarının ise Fenerium alt tribünü orta kısmında oturdukları görüldü.

İŞTE YÖNETİM LİSTELERİ

Son olarak 28 Nisan'da gerçekleştirilen Divan Kurulu'nda yan yana bulunan Yıldırım ve Koç, 35 gün sonra ilk kez karşı karşıya gelecek. Her iki ismin de yine sert eleştirilerde bulunması beklenirken, Türkiye'nin gözü Kadıköy'de olacak.

SANDIK SAYISI 38

Rekor katılımın beklendiği ve kulüp tarihinde ilk kez statta düzenlenecek olan genel kurulda, aidatını yatıran 26 bin 2 üye oy kullanabilecek. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması, adayların son konuşmalarını yapmasının ardından söz almak isteyen üyeler de kürsüye çıkıp açıklamalarda bulunacak. Yarın ise üyeler sandığa gidecek. Oy verme işlemi 10.00-17.00 saatlerinde 38 sandıkta gerçekleştirilecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, Sarı-Lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

AZİZ YILDIRIM:

"Vefa duyguları varsa, 3 Temmuz'da çektikleri acıları unutmamışlarsa ve tüm engellemelere rağmen intikam almak istiyorlarsa, bana oy vereceklerdir"

ALİ KOÇ:

"Bu yola bana inanıldığı için çıktım. İnşallah hep beraber bir hayali gerçekleştirebiliriz. Sizden ricam kabine girince vicdanınızı dinleyin. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor. Hiçbir zaman büyük konuşmam ama gittiğimiz her yerde gördüğüme göre bizim bu seçimi kaybetmemiz çok zor."



20 BİN KATILIM BEKLENİYOR!

Seçimli olağan genel kurulun rekor katılımla kulüp tarihine geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Kongrede 20 binin üzerinde üyenin oy kullanması bekleniyor. Kulüp tarihindeki önceki katılım rekoru 2-3 Haziran 2013'te gerçekleşen kongrede kırılmıştı. Aziz Yıldırım'ın Mehmet Ali Aydınlar'ı geçerek yeniden başkan olduğu kongrede 9 bin 380 oy kullanılmıştı. Yarın başlayacak kongrede, 2013 yılındaki rekor katılımın iki katına ulaşılması tahmin ediliyor. Ayrıca bu seçimde Sarı-Lacivertli kulübün en fazla oy alan başkanı da belli olacak. Önceki rekor, 2013'te 6 bin 821 oy alan Yıldırım'a aitti.

Daha önce birçok tesiste gerçekleşen Sarı-Lacivertli kulübün genel kurulu, bu kez rekor katılım sayısı nedeniyle Ülker Stadı'na alındı. Kulüp tarihinde ilk kez stadyum F.Bahçe'nin kongresine ev sahipliği yapacak. Öte yandan Kadıköy'de zeminin bozulmaması için hummalı bir çalışma gerçekleştirildi. Çarşamba akşamı başlayan çalışmalar 2 günde tamamlanırken, yarı saha özel malzemeyle kaplandı. Zeminin üzerine konuşmaların yapılacağı platform kuruldu. Sahaya da platformun yanı sıra sandıklar ve kabinler yerleştirildi. Üyelerin seçimi iyi takip edebilmesi için platforma 2 büyük dev ekran kurulurken, oy verme işleminin hızlı bir şekilde bitmesi için de her sandığa 3 oy kullanma kabini yerleştirildi..