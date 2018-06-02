Galatasaray, Mondragon ve Ribery'i transfer ettiği Metz'den yeni bir yıldızı daha takıma katmak üzere. Cimbom, Fransız ekibinin 18 yaşındaki savunma oyuncusu Amadi Wassim'i transfer etmek için Fransız kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu transfer hamlesi, ünlü Fransız Gazetesi L'Equipe'in de sayflarında yer aldı. Genç oyuncu, instagram sayfasında transfer haberini paylaşırken Galatasaray'a transfer olmak istediğini de kullandığı bir emojiyle belli etti. Wassim, Metz ile profesyonel sözleşme imzalamadı.
Cimbom’a 18’lik Fransız stoper
Sarı-Kırmızılılar, Fransa’nın Metz takımında forma giyen 2000 doğumlu Amadi Wassim’in peşinde
Etiketler: Fransa , Amadi Wassim , Galatasaray , cimbom , transfer
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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