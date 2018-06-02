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’a 18’lik Fransız stoper

Sarı-Kırmızılılar, ’nın Metz takımında forma giyen 2000 doğumlu ’in peşinde

Cimbom’a 18’lik Fransız stoper
Galatasaray, Mondragon ve Ribery'i ettiği Metz'den yeni bir yıldızı daha takıma katmak üzere. Cimbom, Fransız ekibinin 18 yaşındaki savunma oyuncusu 'i transfer etmek için Fransız kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu transfer hamlesi, ünlü Fransız Gazetesi L'Equipe'in de sayflarında yer aldı. Genç oyuncu, instagram sayfasında transfer haberini paylaşırken 'a transfer olmak istediğini de kullandığı bir emojiyle belli etti. Wassim, Metz ile profesyonel sözleşme imzalamadı.
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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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