Zirvede bıraktı!

Futbolcuyken efsaneydi, hocalık döneminde de efsaneler arasına girdi... Zinedine Zidane dün sürpriz bir kararla Real Madrid'deki teknik direktörlük görevinden istifa etti. Son 3 Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma başarısı gösteren Zidane'ın istifası kamuoyunda şok etkisi yarattı.
BÜTÜN ALGILARI YERLE BİR ETTİ
Real Madrid'in başında 149 maça çıkan Fransız teknik adam, bu maçların 104'ünü kazandı. Zizou, hocalık döneminde 9 kupa elde etti. Zidane, "İyi futbolcudan iyi hoca olmaz" algısını da yerle bir etti.
REAL'İN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR
Zidane, "Takımın kazanmaya devam edebilmesi için değişime, başka bir metodolojiye ihtiyacı var. O yüzden ayrılma kararı aldım." ifadelerini kullandı. Zidane, 2016'dan beri Real Madrid'i çalıştırıyordu.
DEVLER LİGİ'NDE BİR İLKİ BAŞARDI
Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Zidane, hocalık kariyerinde 9 kupa kazanırken, oyunculuk döneminde ise 14 kupa sevinci yaşadı. Zizou, Devler Ligi'ni üst üste 3 defa kazanan ilk hoca.
PEREZ: KARARINI ÇOKTAN VERMİŞTİ
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "Zidane'ın kalması için çok çabaladık ama kararında ısrarcıydı. Saygı duyuyoruz bu karara" diye konuştu.
ZIDANE'IN 2.5 YILDA KAZANDIĞI KUPALAR
Şampiyonlar Ligi: 3
La Liga: 1
İspanya Süper Kupası: 1
UEFA Süper Kupası: 2
Kulüpler Dünya Kupası: 2
BÜTÜN ALGILARI YERLE BİR ETTİ
Real Madrid'in başında 149 maça çıkan Fransız teknik adam, bu maçların 104'ünü kazandı. Zizou, hocalık döneminde 9 kupa elde etti. Zidane, "İyi futbolcudan iyi hoca olmaz" algısını da yerle bir etti.
REAL'İN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR
Zidane, "Takımın kazanmaya devam edebilmesi için değişime, başka bir metodolojiye ihtiyacı var. O yüzden ayrılma kararı aldım." ifadelerini kullandı. Zidane, 2016'dan beri Real Madrid'i çalıştırıyordu.
DEVLER LİGİ'NDE BİR İLKİ BAŞARDI
Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Zidane, hocalık kariyerinde 9 kupa kazanırken, oyunculuk döneminde ise 14 kupa sevinci yaşadı. Zizou, Devler Ligi'ni üst üste 3 defa kazanan ilk hoca.
PEREZ: KARARINI ÇOKTAN VERMİŞTİ
Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "Zidane'ın kalması için çok çabaladık ama kararında ısrarcıydı. Saygı duyuyoruz bu karara" diye konuştu.
ZIDANE'IN 2.5 YILDA KAZANDIĞI KUPALAR
Şampiyonlar Ligi: 3
La Liga: 1
İspanya Süper Kupası: 1
UEFA Süper Kupası: 2
Kulüpler Dünya Kupası: 2
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