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Yine yeniden Mbia iddiası!

’ın kulübü Hebei ile sözleşmesi biten Kamerunlu ön libero ile anlaştığı öne sürüldü

Yine yeniden Mbia iddiası!
Bir dönem Trabzonspor formasını giyen Stephane Mbia birkez daha Galatasaray'ın transfer gündemine girdi... Şubat ayında Çin kulübü Hebei Fortune ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu ön liberonun Sarı-Kırmızılılar'la 2 yıllık anlaşma sağladığı öne sürülüyor.

MENAJERİ Mİ TEKLİF ETTİ?
Bir başka iddiaya göre ise Mbia menajeri tarafından Galatasaray'a teklif edildi. Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Terim'in raporundan sonra Mbia ile ilgili kararını verecek.
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