Yeni hedef Lopez

Fenerbaçe'de başkanlık seçimi yaklaşırken, bir yandan da yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş ile birlikte peşine düşdüğü İspanyol stoper Ivan Marcano'nun Roma ile sözleşme imzalamasının ardından Sarı- Lacivertliler alternatif isimlere yöneldi.
OCAK AYINDA INTER'E KİRALANDI
F.Bahçe geçtimiz sezon Benfica'dan Inter'e satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanan Arjantinli stoper Lisandro Lopez için Benfica'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Inter ise opsiyon hakkını kullanmadı.
BENFİCA SICAK BAKIYOR...
Sarı-Lacivertli yönetimin genel kurulun ardından Benfica ile masaya oturmaya hazırlandığı, Portekiz kulübünün oyuncuyu satma ya da satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.
İLK SEÇENEK OPSİYONLU KİRALAMA
Fenerbahçe'nin ilk tercihi satın alma opsiyonlu kiralama olacak. Ancak 4.5 milyon Euro civarında olan bonservisi 3'e ççekilirse Fenerbahçe bonservisiyle birlikte almayı düşünebilir.
OCAK AYINDA INTER'E KİRALANDI
F.Bahçe geçtimiz sezon Benfica'dan Inter'e satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanan Arjantinli stoper Lisandro Lopez için Benfica'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Inter ise opsiyon hakkını kullanmadı.
BENFİCA SICAK BAKIYOR...
Sarı-Lacivertli yönetimin genel kurulun ardından Benfica ile masaya oturmaya hazırlandığı, Portekiz kulübünün oyuncuyu satma ya da satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.
İLK SEÇENEK OPSİYONLU KİRALAMA
Fenerbahçe'nin ilk tercihi satın alma opsiyonlu kiralama olacak. Ancak 4.5 milyon Euro civarında olan bonservisi 3'e ççekilirse Fenerbahçe bonservisiyle birlikte almayı düşünebilir.
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