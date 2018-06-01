Wolfsburg Giuliano için nabız yokluyor!

oyuncusuile ilgili olaraksürpriz bir gelişme yaşandı.futbol siteleriile ilgilendiği belirterek,dediler.için teklif edilmesi düşünülen rakam ise belirtilmedi.geçen yılbonservis ödeyerek transfer ettiğifutbolcunun piyasa değerimilyoncivarında gösteriliyor.seçime giderken,eskiaçıklamalardabulundu."Demeçler sertleşmedi çünkü birspor kulübü var.enbüyük sivil toplum organizasyonu diyebiliriz.Sanırısınız kibaşkanı seçiliyor. En modern cihazlarlaadaylığa gidiliyor.şuanüyesi var,oy kullanmahakkına sahip olmuş. Bunlar bir ilkTürk sporunda" dedi.ligde geçtiğimiz sezonen golcü ismi oldu.futbolcude asiste imza attı.