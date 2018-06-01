Wolfsburg Giuliano için nabız yokluyor!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano ile ilgili olarak sürpriz bir gelişme yaşandı.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO!
Alman futbol siteleri Wolfsburg'un Giuliano ile ilgilendiği belirterek, "Şartlar oluşursa Wolfsburg, Fenerbahçe ile masaya oturabilir. Giuliano, Wofsburg'un aradığı isim olabilir" dediler. Giuliano için teklif edilmesi düşünülen rakam ise belirtilmedi. Fenerbahçe'nin geçen yıl Zenit'e 7 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 10 milyon Euro civarında gösteriliyor.
ŞEN'DEN OLAY AÇIKLAMA!
Fenerbahçe seçime giderken, eski Başkan Ali Şen, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Ali Şen, "Demeçler sertleşmedi çünkü bir spor kulübü var. Türkiye'deki en büyük sivil toplum organizasyonu diyebiliriz. Sanırısınız ki Amerika, Dünya başkanı seçiliyor. En modern cihazlarla adaylığa gidiliyor. Fenerbahçe'nin şu an 33.000 üyesi var, 21.000 oy kullanma hakkına sahip olmuş. Bunlar bir ilk Türk sporunda" dedi.
FENER'İN EN GOLCÜSÜ
Giuliano ligde geçtiğimiz sezon 14 golle Fenerbahçe'nin en golcü ismi oldu. Brezilyalı futbolcu 5 de asiste imza attı.
PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO!
Alman futbol siteleri Wolfsburg'un Giuliano ile ilgilendiği belirterek, "Şartlar oluşursa Wolfsburg, Fenerbahçe ile masaya oturabilir. Giuliano, Wofsburg'un aradığı isim olabilir" dediler. Giuliano için teklif edilmesi düşünülen rakam ise belirtilmedi. Fenerbahçe'nin geçen yıl Zenit'e 7 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 10 milyon Euro civarında gösteriliyor.
ŞEN'DEN OLAY AÇIKLAMA!
Fenerbahçe seçime giderken, eski Başkan Ali Şen, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Ali Şen, "Demeçler sertleşmedi çünkü bir spor kulübü var. Türkiye'deki en büyük sivil toplum organizasyonu diyebiliriz. Sanırısınız ki Amerika, Dünya başkanı seçiliyor. En modern cihazlarla adaylığa gidiliyor. Fenerbahçe'nin şu an 33.000 üyesi var, 21.000 oy kullanma hakkına sahip olmuş. Bunlar bir ilk Türk sporunda" dedi.
FENER'İN EN GOLCÜSÜ
Giuliano ligde geçtiğimiz sezon 14 golle Fenerbahçe'nin en golcü ismi oldu. Brezilyalı futbolcu 5 de asiste imza attı.
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