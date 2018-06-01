Tunus-Türkiye I CANLI

Dünya Kupası şansını kaçırdıktan sonra yeni bir yapılanmaya giden A Milli Takımımız, hazırlık maçlarına devam ediyor. Geçtiğimiz pazartesi Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda İran'ı 2-1 yenen ay-yıldızlı ekibimiz, bugün de Tunus'la karşı karşıya gelecek. İsviçre'nin Cenevre kentinde oynanacak karşılaşma saat 21.15'te başlayacak ve A Spor'dan ekranlara gelecek. Cenevre Stadı'nda oynanacak hazırlık karşılaşmasını İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Alain Beiri yönetecek. Bu arada A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, Tunus karşılaşmasında da genç isimlere şans vermesi ve İran maçının ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.
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İLK 11'LER
TUNUS: Hassen, Nagguez, Benalouane, Meriah, Haddadi, Badri, Skhiri, Sassi, Sliti, Khaoui, Khalifa
TÜRKİYE: Serkan, Şener, Kaan Ayhan, Çağlar, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Okay, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Cenk Tosun
A Milli Futbol Takımı'nın 1 Haziran Cuma günü Tunus ile oynayacağı özel maçı İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri yönetiyor.
Maçın dördüncü hakemi ise yine İsviçre Futbol Federasyonundan Stephane De Almedia olacak.
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