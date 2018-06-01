Oyuncunun kalbi atacak!

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Tunus maçı öncesi konuştu. Rumen teknik adam, "Milli Takımı 1 kez reddederseniz bir daha gelemezsiniz. Ben Milli Takım için kalbi atan oyuncuları istiyorum" diyerek bir kez daha Fransa'da forma giyen Umut Bozok'a bir anlamda mesaj gönderdi. Lucescu, "Oyunu nasıl oynayacağımızı, felsefeyi nasıl ortaya koyacağımızı öğretiyorum. Milli Takım'a baktığınız zaman siz de değişimi görüyorsunuz. Şimdi bize sonuçlar gerekecek. Tecrübe çok önemli. Bunun için 26-27 yaşlarını bekleyemeyiz. Çok fazla maç yapmalıyız" dedi.
TAKTİK KÜLTÜRÜ GELİŞMELİ
Luce, "Öyle bir taktik kültürü işlemeliyim ki her taktiği uygulayabilecek seviyeye gelsinler" dedi.
TUNUS MAÇI A SPOR'DA
Milli Takımımız bugün hazırlık maçında 21.15'te Cenevre'de Tunus ile karşılaşıyor. Maç A Spor'dan canlı yayınlacak.
TAKTİK KÜLTÜRÜ GELİŞMELİ
Luce, "Öyle bir taktik kültürü işlemeliyim ki her taktiği uygulayabilecek seviyeye gelsinler" dedi.
TUNUS MAÇI A SPOR'DA
Milli Takımımız bugün hazırlık maçında 21.15'te Cenevre'de Tunus ile karşılaşıyor. Maç A Spor'dan canlı yayınlacak.
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