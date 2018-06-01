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Denayer’e Inter kancası

Çizme basını, G.Saray’la kiralık sözleşmesi sona eren Belçikalı stoperin İtalyan kulübünün listesine girdiğini öne sürdü...

Denayer’e Inter kancası
Özellikle Fatih Terim'in gelişi sonrası çok önemli bir çıkış yakalayan Jason Denayer'le ilgili flaş bir iddia geldi... İtalyan basını, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Belçikalı stoperin Inter'in transfer listesine girdiğini yazdı. Inter scout'larının bir süredir Denayer'i yakından takip ettiğini yazan gazeteler, "Transfer konusunda resmi adımlar her an atılabilir" dedi.

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