Denayer’e Inter kancası

Özellikle Fatih Terim'in gelişi sonrası çok önemli bir çıkış yakalayan Jason Denayer'le ilgili flaş bir iddia geldi... İtalyan basını, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sona eren Belçikalı stoperin Inter'in transfer listesine girdiğini yazdı. Inter scout'larının bir süredir Denayer'i yakından takip ettiğini yazan gazeteler, "Transfer konusunda resmi adımlar her an atılabilir" dedi.
CİĞERCİ'YE TRANSFER İZNİ
Fatih Terim'le arası açılan Tolga Ciğerci'ye transfer izni verildi. Gurbetçi futbolcu kendisine kulüp arıyor.
CİĞERCİ'YE TRANSFER İZNİ
Fatih Terim'le arası açılan Tolga Ciğerci'ye transfer izni verildi. Gurbetçi futbolcu kendisine kulüp arıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.