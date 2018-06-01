Conte ya da Wenger geliyor!

İspanyol devi Real Madrid'de Zidane sonrası teknik direktörlük için Arsene Wenger ve Antoino Conte'nin isimleri ön plana çıkıyor.
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Real bu iki isimden birini göreve getiremezse Napoli'den ayrılan Maurizio Sarri ve Tottenham'ın hocası Pochettino ile temasa geçecek.
2 ADAY DAHA VAR
Real bu iki isimden birini göreve getiremezse Napoli'den ayrılan Maurizio Sarri ve Tottenham'ın hocası Pochettino ile temasa geçecek.
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