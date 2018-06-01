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Conte ya da Wenger geliyor!

’de Zidane sonrası Conte ve Wenger konuşuluyor

Conte ya da Wenger geliyor!
İspanyol devi 'de Zidane sonrası teknik direktörlük için Arsene Wenger ve Antoino Conte'nin isimleri ön plana çıkıyor.

2 ADAY DAHA VAR
Real bu iki isimden birini göreve getiremezse Napoli'den ayrılan Maurizio Sarri ve Tottenham'ın hocası Pochettino ile temasa geçecek.
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