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Bu hesabın sorulması tarihi bir vazifedir

Dergisi’nin Haziran sayısına yazan Yıldırım , “3 Temmuz’un maddi olarak sorulacak hesabı 1 milyar TL’dir. Bu hesabın sorulması tarihi bir vazifedir” dedi

Bu hesabın sorulması tarihi bir vazifedir
Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe dergisinin Haziran sayısında bir yazı kaleme aldı.

MADDİ ZARAR 1 MİLYAR TL
Artık "3 Temmuz" sürecinden doğan maddi ve manevi kayıplar için tazminat davalarının başlayacağını açıklayan Yıldırım, şunları kaydetti: Maddi olarak sorulacak hesap milyar Türk lirasını aşmaktadır. Bu hesabın sorulması tarihi bir vazifedir ve tarihimiz bu hesaplaşmayı her boyutu ile yazacaktır. Söz konusu acılı günlerimizde, yıllarımızda çocuklarımızı, büyük, küçük tüm Fenerbahçeliler'i haksız yere itham eden, iftira atan, yaftalayan, itibarsızlaştıranlar bu yaptıklarının hesabını mutlaka verecektir. Bunların sorumluluklarının hukuki olarak tespit edildiğini görmek camiamızın manevi zararlarını gidermiş olacak ve bu hesaplaşma ancak bu anda bitmiş olacaktır.
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