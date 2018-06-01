Badou yuvaya dönüyor

Seçim sürecini geride bıraktıktan sonra transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor... Sarı-Kırmızılılar, devre arasında 16 milyon Euro karşılığında Premier Lig kulübü Stoke City'ye sattığı Badou Ndiaye'yi yeniden kadrosuna katmak için düğmeye bastı.



FATİH TERİM "GELSİN" DEDİ

Teknik direktör Fatih Terim önceki gün Başkan Mustafa Cengiz'le yaptığı toplantıda, Senegalli yıldızın transferine onay verdi. Bunun üzerine Badou Ndiaye'nin menajeriyle konuşuldu ve yetki verildi.



BEDELSİZ KİRALANABİLİYOR

Transferin sadece kiralık olabileceği de yıldız futbolcunun menajerine iletildi... Stoke küme düştüğü için Ndiaye'nin sözleşmesindeki bedelsiz olarak kiralanma maddesi devreye giriyor.



F.BAHÇE'NİN DE LİSTESİNDE

İsmi bir süredir Fenerbahçe ile de anılan Senegalli oyuncu hem eski takımı olduğu için hem de Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle yeniden Galatasaray formasını giymeye çok sıcak bakıyor.





EN BÜYÜK RAKİP WEST HAM

Badou Ndiaye'nin Galatasaray'a geri dönmenin önündeki en büyük engelin West Ham United olduğu belirtiliyor... West Ham'ın teklif yapması durumunda hem Stoke City'nin hem de Premier Lig'de kalmak için Senegalli yıldızın sıcak bakacağı ifade ediliyor... İngiliz basını, küme düşen Stoke City'nin önceliğinin Ndiaye'yi bonservisiyle elden çıkarmak olduğunu okuyucularına duyurdu.