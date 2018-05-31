Rahat olun seçileceğim

Pazar günü yapılacak tarihi kongreye hazırlanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Lig Radyo'ya önemli açıklamalar yaptı. Yıldırım iddialı ifadeler kullandı.
24 HAZİRAN'I BEKLİYORUZ
"Bir milyon üye projesi Fenerbahçe'nin ana damarlarından biridir. 24 Haziran'dan sonra inşallah ülkemizde ekonomik şartlar düzelecek ve Fenerbahçeliler kulübe üye olacaklar. Fenerbahçe, Türkiye'nin ilk 30 büyük şirketi arasına girecekti. Kulübün o tarihte borcu 150 milyon dolardı. 329 milyon dolarlık taşınmaz aldık. Şu anda 400 milyon euro borcumuz var. Bunları satıp kapatmayı düşünmüyoruz. Yargıtay kararı sonrası kaybettiklerimizi geri alma çalışmalarına başlayacağız. Fenerbahçe mali haklarını alınca zaten borçlarını kapatacaktır. Ben, 20 sene Fenerbahçe için çalıştım. Fenerbahçe için hapis yattım, müteahhitlik yaptığım için hapis yatmadım. Fenerbahçeli insanlar vefalıdır. Yeniden ben seçileceğim, rahat olun!"
24 HAZİRAN'I BEKLİYORUZ
"Bir milyon üye projesi Fenerbahçe'nin ana damarlarından biridir. 24 Haziran'dan sonra inşallah ülkemizde ekonomik şartlar düzelecek ve Fenerbahçeliler kulübe üye olacaklar. Fenerbahçe, Türkiye'nin ilk 30 büyük şirketi arasına girecekti. Kulübün o tarihte borcu 150 milyon dolardı. 329 milyon dolarlık taşınmaz aldık. Şu anda 400 milyon euro borcumuz var. Bunları satıp kapatmayı düşünmüyoruz. Yargıtay kararı sonrası kaybettiklerimizi geri alma çalışmalarına başlayacağız. Fenerbahçe mali haklarını alınca zaten borçlarını kapatacaktır. Ben, 20 sene Fenerbahçe için çalıştım. Fenerbahçe için hapis yattım, müteahhitlik yaptığım için hapis yatmadım. Fenerbahçeli insanlar vefalıdır. Yeniden ben seçileceğim, rahat olun!"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.