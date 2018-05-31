DEVRE arasında Inter'den kiralanan ve performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynayan Yuto Nagatomo'nun geleceği netleşiyor... Galatasaray yönetimi, önümüzdeki hafta başında Japon futbolcu için resmi temaslara başlayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın Inter'e bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro teklif edeceği, ayrıca Felipe Melo'nun sözleşmesinden doğan 500 bin Euro'luk alacağından da vazgeçeceği öğrenildi. Şu anda milli takım kampında bulunan Nagatomo'nun 2+1 yıllık teklifi kabul ettiği belirtiliyor.
Nagatomo harekatı başlıyor
G.Saray, Inter’den 500 bin Euro alacağını istemeyecek. 2.5 milyon Euro verip işi bitirmeye çalışacak.
Etiketler: Felipe Melo , Galatasaray , euro
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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