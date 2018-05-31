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Nagatomo harekatı başlıyor

G.Saray, Inter’den 500 bin alacağını istemeyecek. 2.5 milyon Euro verip işi bitirmeye çalışacak.

Nagatomo harekatı başlıyor
DEVRE arasında Inter'den kiralanan ve performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynayan Yuto Nagatomo'nun geleceği netleşiyor... yönetimi, önümüzdeki hafta başında Japon futbolcu için resmi temaslara başlayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın Inter'e bonservis bedeli olarak 2.5 milyon Euro teklif edeceği, ayrıca Felipe Melo'nun sözleşmesinden doğan 500 bin Euro'luk alacağından da vazgeçeceği öğrenildi. Şu anda milli takım kampında bulunan Nagatomo'nun 2+1 yıllık teklifi kabul ettiği belirtiliyor.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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