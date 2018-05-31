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Eski takımına dönüyor

Eski takımına dönüyor
G.Saray'da istenmeyen adam ilan edilen Tolga Ciğerci'nin eski takımı Hertha Berlin ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi. Fatih Terim'in kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncunun 'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
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  • 31 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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