G.Saray'da istenmeyen adam ilan edilen Tolga Ciğerci'nin eski takımı Hertha Berlin ile transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi. Fatih Terim'in kadroda düşünmediği tecrübeli oyuncunun Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Eski takımına dönüyor
Etiketler: Tolga Ciğerci , Hertha Berlin , Fatih Terim , ALMANYA
- 31 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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