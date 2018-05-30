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Wenger ’da

Wenger Bodrum’da
Tam 22 yıl İngiliz kulübü 'in teknik direktörlüğünü yapan ve kısa bir süre önce görevinden ayrılan , yaz tatili için 'nın ilçesine geldi. Ünlü teknik adamın Bodrum'un doğasına ve denizine hayran kaldığı öğrenildi.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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