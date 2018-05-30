Tam 22 yıl İngiliz kulübü Arsenal'in teknik direktörlüğünü yapan ve kısa bir süre önce görevinden ayrılan Arsene Wenger, yaz tatili için Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Ünlü teknik adamın Bodrum'un doğasına ve denizine hayran kaldığı öğrenildi.
Wenger Bodrum’da
Etiketler: Muğla , Bodrum , Arsene Wenger , Arsenal
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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