İki yıl üst üste şampiyonluğun ardından Şenol Güneş'le bu sezon ligi dördüncü sırada bitiren Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi başkan Fikret Orman'la teknik direktör Şenol Güneş bugün bir araya gelerek yeni sezon planlamasını masaya yatırdı. Geride kalan sezonun ardından yurt dışına giden ve önceki gün dönen teknik direktör Şenol Güneş'in başkan Fikret Orman'a önümüzdeki sezonla ilgili raporunu verdi. Gidecek-kalacak oyuncular ile yeni trnasferler masaya yatırıldı. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş'in yeni bir yardımcı hoca istemediği de gelen haberler arasında.
Takımı masaya yatırdılar
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, teknik patron Şenol Güneş ile br iaraya geldi. Gidecek-kalacak oyuncular ile transfer listesi masaya yatırıldı...
Etiketler: Fikret Orman , Şenol Güneş , Beşiktaş , yeni sezon , TEKNİK DİREKTÖR
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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