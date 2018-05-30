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Takımı masaya yatırdılar

Başkanı , teknik patron ile br iaraya geldi. Gidecek-kalacak oyuncular ile transfer listesi masaya yatırıldı...

Takımı masaya yatırdılar
İki yıl üst üste şampiyonluğun ardından 'le bu sezon ligi dördüncü sırada bitiren 'ta öncesi başkan 'la Şenol Güneş bugün bir araya gelerek yeni sezon planlamasını masaya yatırdı. Geride kalan sezonun ardından yurt dışına giden ve önceki gün dönen teknik direktör Şenol Güneş'in başkan Fikret Orman'a önümüzdeki sezonla ilgili raporunu verdi. Gidecek-kalacak oyuncular ile yeni trnasferler masaya yatırıldı. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş'in yeni bir yardımcı hoca istemediği de gelen haberler arasında.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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