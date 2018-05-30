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de ATV dizisi '' hayranı çıktı

'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı 'nın, instagram'dan yaptığı paylaşımda atv dizilerinin hayranı olduğu ortaya çıktı.

Messi ATV dizisi izliyor!
'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı 'nın, instagram'dan yaptığı paylaşımda atv dizilerinin hayranı olduğu ortaya çıktı.



ARKA PLANDA 'KARA PARA AŞK


'de yayımlandığı dönemde büyük hayran kitlesi oluşturan ve atv'de Türk seyircileri ekran başına kiliteyen '' dünyanın birçok yerinde izlenmeye devam ediyor. 'da da büyük bir hayran kitlesi oluşturan 'Kara Para Aşk'ın dünyaca ünlü bir takipçisi daha ortaya çıktı: Lionel Messi! Barcelona'nın yıldız oyuncusu Messi'nin, instagram'dan paylaştığı videoda arka planda Kara Para Aşk'ın 24. bölümünün 79. dakikasındaki bir sahne gözüküyor. Bu sahnede Metin (Saygın Soysal), Mert'in hapishaneyi ziyaretiyle şaşkına döner..

İşte o bölümün tamamı / TIKLAYIN...

Messi'nin instagram paylaşımı....

Lionel Messi de ATV dizisi 'Kara Para Aşk' hayranı çıktı



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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba 18:30
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