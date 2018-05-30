Janssen’i tekrar alabilir miyiz bilmem

Başkan Aziz Yıldırım geçen sezon kiralık olarak forma giyen oyuncular hakkında da bilgi verdi. Başkan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin durumu belli. Kiralık olarak oynayan ve sonrasında ayrılan oyuncular var. "Neto gitti, Janssen gitti. Janssen'i yeniden alabilir miyiz? 25 milyon Pound... Bir daha kiralayabilir miyiz bilmiyoruz. Bunları 3 Haziran'dan sonra konuşacağız" ifadelerini kullandı.