Başkan Aziz Yıldırım geçen sezon kiralık olarak forma giyen oyuncular hakkında da bilgi verdi. Başkan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin durumu belli. Kiralık olarak oynayan ve sonrasında ayrılan oyuncular var. "Neto gitti, Janssen gitti. Janssen'i yeniden alabilir miyiz? 25 milyon Pound... Bir daha kiralayabilir miyiz bilmiyoruz. Bunları 3 Haziran'dan sonra konuşacağız" ifadelerini kullandı.
Janssen’i tekrar alabilir miyiz bilmem
Etiketler: Aziz Yıldırım , Fenerbahçe , Janssen
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.