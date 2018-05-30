Hafta sonu tarihi bir seçime hazırlanan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TAKVİM'i ziyaret etti ve çok önemli mesajlar verdi. İşte Yıldırım'ın açıklamaları: "F.Bahçe için 'Dünyanın en büyük sivil toplum örgütü' diyorlar ya, 3 Temmuz'da biz dik durmasak kimse sokağa çıkar mıydı? Lider yoksa vatandaş nereye çıkacak? Lider bizdik, biz dik durduk."
FEDARASYON İLE GÖRÜŞECEĞİZ
"15 Temmuz'da Sayın Erdoğan konuşmasaydı, kimse sokağa çıkamazdı. Ülke olarak asla başaramazdık. İnşallah seçimi Erdoğan kazanır, biz de Yargıtay kararı çıktıktan sonra TFF ile masaya otururuz."
GÜNEŞSİZ GÜNLER GEÇİRDİK
"Hapiste sürekli konserve yedim. 15 günde bir tavuk getiriyorlardı. Metris sürecinde FETÖ'cü gardiyanlar bile vardı. Ağalar gibi yaşamadık. Her şeyi göze aldık. 4 duvar arasında, güneşsiz günler geçirdik."
YENİDEN ORGANİZE OLMALIYIZ
"Her zaman söylüyorum. Türkiye'de sporun yeniden organize edilmesi lazım. Türk futbolu bu şekilde ilerlemez. Her branşta hedef konması gerek. Plan program lazım. Bunu sadece bir kulüple yapamayız."
GEREKİRSE AVRUPA OLMASIN!
"TFF Başkanı olsam bildiri yayınlarım. 'Hiçbir takımımızdan şampiyonluk beklemiyoruz. Gerekirse Avrupa'ya gitmiyoruz. Her şeyi TL'ye dönüyoruz. Yabancıyı da TL ile alacağız' derim."
EN AVANTAJLI KULÜP BİZİZ
"Rakipleri arasında en avantajlı Fenerbahçe'dir. Biz 3 Temmuz diye bir hadise yaşadık. Bu hadisenin sonunda, sivil takviyeli askeri ihtilal yapılmaya çalışılmıştır."
6-7 MİLYAR DOLARLIK HESAP
"Devleti ele geçirmeye çalıştılar. 6-7 milyar dolarlık piyasa olan spordan pay almak için ele geçirmeye çalıştılar. İhtilali erkene aldılar. Ama şartlar zorlandı Fenerbahçe ile beraber. Her şeyi öne aldılar."
FEDARASYON İLE GÖRÜŞECEĞİZ
"15 Temmuz'da Sayın Erdoğan konuşmasaydı, kimse sokağa çıkamazdı. Ülke olarak asla başaramazdık. İnşallah seçimi Erdoğan kazanır, biz de Yargıtay kararı çıktıktan sonra TFF ile masaya otururuz."
GÜNEŞSİZ GÜNLER GEÇİRDİK
"Hapiste sürekli konserve yedim. 15 günde bir tavuk getiriyorlardı. Metris sürecinde FETÖ'cü gardiyanlar bile vardı. Ağalar gibi yaşamadık. Her şeyi göze aldık. 4 duvar arasında, güneşsiz günler geçirdik."
YENİDEN ORGANİZE OLMALIYIZ
"Her zaman söylüyorum. Türkiye'de sporun yeniden organize edilmesi lazım. Türk futbolu bu şekilde ilerlemez. Her branşta hedef konması gerek. Plan program lazım. Bunu sadece bir kulüple yapamayız."
GEREKİRSE AVRUPA OLMASIN!
"TFF Başkanı olsam bildiri yayınlarım. 'Hiçbir takımımızdan şampiyonluk beklemiyoruz. Gerekirse Avrupa'ya gitmiyoruz. Her şeyi TL'ye dönüyoruz. Yabancıyı da TL ile alacağız' derim."
EN AVANTAJLI KULÜP BİZİZ
"Rakipleri arasında en avantajlı Fenerbahçe'dir. Biz 3 Temmuz diye bir hadise yaşadık. Bu hadisenin sonunda, sivil takviyeli askeri ihtilal yapılmaya çalışılmıştır."
6-7 MİLYAR DOLARLIK HESAP
"Devleti ele geçirmeye çalıştılar. 6-7 milyar dolarlık piyasa olan spordan pay almak için ele geçirmeye çalıştılar. İhtilali erkene aldılar. Ama şartlar zorlandı Fenerbahçe ile beraber. Her şeyi öne aldılar."
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