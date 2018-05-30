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’dan indirim talep edildi

Burak Yılmaz’dan indirim talep edildi
Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanı 'dan maaşında indirim istediklerini söyledi. Ağaoğlu ayrıca, "Burak Yılmaz, Sosa ve Kucka bizim önemli futbolcularımız. Eğer onları transfer etmek isteyen kulüpler varsa temasa geçecekleri yer belli. Görüşemeye açığız" diye konuştu.
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  • 30 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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