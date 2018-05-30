Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanı Burak Yılmaz'dan maaşında indirim istediklerini söyledi. Ağaoğlu ayrıca, "Burak Yılmaz, Sosa ve Kucka bizim önemli futbolcularımız. Eğer onları transfer etmek isteyen kulüpler varsa temasa geçecekleri yer belli. Görüşemeye açığız" diye konuştu.
Burak Yılmaz’dan indirim talep edildi
Etiketler: Burak Yılmaz , Trabzonspor
- 30 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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