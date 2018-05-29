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Yerlilerden 13 gollük katkı geldi

Yerlilerden 13 gollük katkı geldi
Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında yerli futbolculardan en büyük katkıyı Galatasaray aldı. Sarı-Kırmızılılar'da Tolga Ciğerci 6, Sinan Gümüş ve Yasin 3, Serdar Aziz de 1 gol atarak toplam 13 gole imza attı. Beşiktaş yerlilerden 10, Fenerbahçe 9 gollük katkı aldı.
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