Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasında yerli futbolculardan en büyük katkıyı Galatasaray aldı. Sarı-Kırmızılılar'da Tolga Ciğerci 6, Sinan Gümüş ve Yasin 3, Serdar Aziz de 1 gol atarak toplam 13 gole imza attı. Beşiktaş yerlilerden 10, Fenerbahçe 9 gollük katkı aldı.
Yerlilerden 13 gollük katkı geldi
Etiketler: Tolga Ciğerci , Sinan Gümüş , Serdar Aziz , Beşiktaş , Galatasaray , Fenerbahçe
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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