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’ya Juve markajı

Portekiz medyasına göre ile kiralık sözleşmesi sona eren ’ya talip

Talisca’ya Juve markajı
Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca'ya İtalyan şampiyonu Juventus talip oldu.

BENFICA İLE TEMASTA
Portekiz medyasındaki haberlere göre İtalyan devi, Talisca'yı transfer etmek için ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak.
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