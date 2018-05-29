Talisca’ya Juve markajı

Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız oyuncu Anderson Talisca'ya İtalyan şampiyonu Juventus talip oldu.
BENFICA İLE TEMASTA
Portekiz medyasındaki haberlere göre İtalyan devi, Talisca'yı transfer etmek için Benfica ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak.
BENFICA İLE TEMASTA
Portekiz medyasındaki haberlere göre İtalyan devi, Talisca'yı transfer etmek için Benfica ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak.
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