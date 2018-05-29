Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Ünal Karaman ile anlaşmaya vardı.

KAP'A BİLDİRDİ

Bordo-mavililer eski oyuncusu Ünal Karaman'ı takımın başına getirmek için atağa geçti ve prensipte anlaştı. KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile görüşmelere başlanmıştır"ifadelerine yer verildi.

Ünal Karaman, 2017-18 sezonunu Spor Toto Süper Lig'e veda eden Kardemir Karabükspor'da tamamlamıştı.