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  1. A Milli Takım'da sakatlık şoku!

Son dakika: 'un yeni hocası oldu

, teknik direktör ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi

Trabzonsporun yeni hocası belli oldu

'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunu doldurmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren , ile anlaşmaya vardı.

KAP'A BİLDİRDİ

Bordo-mavililer eski oyuncusu Ünal Karaman'ı takımın başına getirmek için atağa geçti ve prensipte anlaştı. 'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile görüşmelere başlanmıştır"ifadelerine yer verildi.

Ünal Karaman, 2017-18 sezonunu 'e veda eden Kardemir Karabükspor'da tamamlamıştı.

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  • 29 Mayıs 2018, Salı 21:08
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