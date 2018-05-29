Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le birlikte antrenörler Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin sezonun sona ermesine rağmen mesaiye devam ediyor... Terim ve ekibi her gün düzenli olarak Florya'ya giderek yeni sezon planlamasıyla ilgili toplantılar yapıyor. Terim'in bugün Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurarahim Albayrak'la bir araya gelerek kritik bir transfer zirveyi gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirvede takımdan gönderilecek, yeni sözleşme yapılacak ve transfer edilecek isimler masaya yatırılacak. Yönetime yeni sezonla ilgili çok kapsamlı bir rapor sunulacağı da gelen bilgiler arasında.
Sezon bitti, tatil yok mesaiye devam
Fatih Terim ve ekibi sezonun sona ermesine rağmen Florya’da mesaiye devam ediyor. Yeni sezon planlamasını yapan Terim bugün Başkan Mustafa Cengiz’le kritik bir toplantı yapacak...
Etiketler: Fatih Terim , mustafa cengiz , transfer , Galatasaray
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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