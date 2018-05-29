;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Yerlilerden 13 gollük katkı geldi
  2. Emre Mor cepte sıra Nuri'de

Sezon bitti, tatil yok mesaiye devam

ve ekibi sezonun sona ermesine rağmen Florya’da mesaiye devam ediyor. Yeni sezon planlamasını yapan Terim bugün Başkan ’le kritik bir toplantı yapacak...

Sezon bitti, tatil yok mesaiye devam
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le birlikte antrenörler Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin sezonun sona ermesine rağmen mesaiye devam ediyor... Terim ve ekibi her gün düzenli olarak Florya'ya giderek yeni sezon planlamasıyla ilgili toplantılar yapıyor. Terim'in bugün Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurarahim Albayrak'la bir araya gelerek kritik bir zirveyi gerçekleştirmesi bekleniyor. Zirvede takımdan gönderilecek, yeni sözleşme yapılacak ve transfer edilecek isimler masaya yatırılacak. Yönetime yeni sezonla ilgili çok kapsamlı bir rapor sunulacağı da gelen bilgiler arasında.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar