FETÖ ile hesabımız daha bitmedi

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, TRT Spor'daki Basın Tribünü programında önemli açıklamalara imza attı. Yıldırım, "FETÖ'den hesabı sadece benim yönetimim sorabilir. Ben ve benim gibi eziyet çekenler. Silivri'de Metris'te yaşayanlar ancak bu hesaplaşmayı yaparlar. Bu hesaplaşmayı ancak bizim yapmamız lazım" dedi.
DEĞERLERİMİZİ KAYBETTİK
Yıldırım: "Ne şikesi, memleket elden gediyor' dedim. Bu yaşananlardan sonra Fenerbahçe değerlerini kaybetti. Hisse senetlerinin değeri düştü. Şampiyonlar Ligi'ni hak ettiği halde 2 defa gidemedi"
SİZ ŞİKECİSİNİZ DİYE KIZDIRDILAR
"Diğer taraftarlar çocukları 'siz şikecisiniz' diye sinirlendirdi. Görsel, yazılı basında herkes 'siz şikecisiniz' diye ayağa kalktı. O günü yaşatanlarla, maddi, hem manevi hesaplaşma kesinlikle yapılmalı."
BURADA BEKÇİLİK DAHİ YAPARIM
"Ben sırf bu hesabı sormak için 3 yıl daha adayım. 3 yıl sonra bir daha aday değilim. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olursa, bana 'kapıda bekçi olman lazım' derse, o zaman gelir bekçiliğini dahi yaparım."
SİZ RAHAT OLUN, SEÇİLECEĞİM!
"2013 yılı için UEFA'yı mahkemeye vereceğiz. İsviçre'de hak, hukuk varsa da hakkımızı alırız diye düşünüyoruz. Bir daha başkan seçilir miyim diye birşey yok. Seçileceğim"
BORÇ 400 MİLYON EURO
Aziz Yıldırım, "Borç var tabii. 400 milyon Euro, her yerde söylüyoruz. Kur farkından dolayı artış oldu. Fenerbahçe'nin borcunun nerelerden geldiği belli. Basket takımının 15 milyon Euro açığı var. 4 sene final-four'a gitti, 60 milyon Euro" ifadelerini kullandı.
26 BİN KATILIM BEKLİYORUZ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Kongrede 26 bin katılım hakkı var, 26 bini de katılabilir. Tahmin ediyorum ki, o civarlarda gelmesi lazım, bekliyoruz" diye konuştu.
BEN ŞEREFSİZ DEĞİLİM!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "101 kişi beni şikayet etti diyor Ali Koç... Bu şikayeti de bizden birileri yaptı gibi bir algı oluşturuyor. Biz öyle bir şerefsizlik yapmayız... Eğer ispat ederse, ben namussuz ve şerefsizim. Eğer beni kim suçluyorsa, onlar şerefsizdir" şeklinde konuştu. Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Aziz Yıldırım, "Kapalı kapılar arkasında konuşacak kadar karaktersiz bir adam değilim. FETÖ örgütüne karşı ilk dikilen insan benim. Ben öyle kapılar arkasında konuşmam" ifadelerini kullandı.
1907 POTA PROJESİ TAM GAZ
Fenerbahçe Kulübü'nün '1907 okul, 1907 pota' projesi tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar 287 okulda pota takma çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.
DEĞERLERİMİZİ KAYBETTİK
Yıldırım: "Ne şikesi, memleket elden gediyor' dedim. Bu yaşananlardan sonra Fenerbahçe değerlerini kaybetti. Hisse senetlerinin değeri düştü. Şampiyonlar Ligi'ni hak ettiği halde 2 defa gidemedi"
SİZ ŞİKECİSİNİZ DİYE KIZDIRDILAR
"Diğer taraftarlar çocukları 'siz şikecisiniz' diye sinirlendirdi. Görsel, yazılı basında herkes 'siz şikecisiniz' diye ayağa kalktı. O günü yaşatanlarla, maddi, hem manevi hesaplaşma kesinlikle yapılmalı."
BURADA BEKÇİLİK DAHİ YAPARIM
"Ben sırf bu hesabı sormak için 3 yıl daha adayım. 3 yıl sonra bir daha aday değilim. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olursa, bana 'kapıda bekçi olman lazım' derse, o zaman gelir bekçiliğini dahi yaparım."
SİZ RAHAT OLUN, SEÇİLECEĞİM!
"2013 yılı için UEFA'yı mahkemeye vereceğiz. İsviçre'de hak, hukuk varsa da hakkımızı alırız diye düşünüyoruz. Bir daha başkan seçilir miyim diye birşey yok. Seçileceğim"
BORÇ 400 MİLYON EURO
Aziz Yıldırım, "Borç var tabii. 400 milyon Euro, her yerde söylüyoruz. Kur farkından dolayı artış oldu. Fenerbahçe'nin borcunun nerelerden geldiği belli. Basket takımının 15 milyon Euro açığı var. 4 sene final-four'a gitti, 60 milyon Euro" ifadelerini kullandı.
26 BİN KATILIM BEKLİYORUZ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "Kongrede 26 bin katılım hakkı var, 26 bini de katılabilir. Tahmin ediyorum ki, o civarlarda gelmesi lazım, bekliyoruz" diye konuştu.
BEN ŞEREFSİZ DEĞİLİM!
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, "101 kişi beni şikayet etti diyor Ali Koç... Bu şikayeti de bizden birileri yaptı gibi bir algı oluşturuyor. Biz öyle bir şerefsizlik yapmayız... Eğer ispat ederse, ben namussuz ve şerefsizim. Eğer beni kim suçluyorsa, onlar şerefsizdir" şeklinde konuştu. Sarı-Lacivertli kulübün Başkanı Aziz Yıldırım, "Kapalı kapılar arkasında konuşacak kadar karaktersiz bir adam değilim. FETÖ örgütüne karşı ilk dikilen insan benim. Ben öyle kapılar arkasında konuşmam" ifadelerini kullandı.
1907 POTA PROJESİ TAM GAZ
Fenerbahçe Kulübü'nün '1907 okul, 1907 pota' projesi tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar 287 okulda pota takma çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.