Deniz için teklif yok

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu hatta teklifte bulunduğu iddia edilen Deniz Türüç için Kayserispor cephesinden açıklama geldi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz'in 2 yıllık sözleşmesinin olduğunu ancak herhangi bir takımdan teklif gelmediğini söyledi. Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminin ardından Deniz için teklifte bulunabileceği de gelen haberler arasında.