Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu hatta teklifte bulunduğu iddia edilen Deniz Türüç için Kayserispor cephesinden açıklama geldi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz'in 2 yıllık sözleşmesinin olduğunu ancak herhangi bir takımdan teklif gelmediğini söyledi. Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminin ardından Deniz için teklifte bulunabileceği de gelen haberler arasında.
Deniz için teklif yok
Kayserispor, Deniz Türüç için resmi teklif gelmediğini söyledi
Etiketler: Kayserispor , Deniz Türüç , Fenerbahçe
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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