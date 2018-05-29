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Deniz için teklif yok

, için resmi teklif gelmediğini söyledi

Deniz için teklif yok
Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu hatta teklifte bulunduğu iddia edilen Deniz Türüç için Kayserispor cephesinden açıklama geldi. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz'in 2 yıllık sözleşmesinin olduğunu ancak herhangi bir takımdan teklif gelmediğini söyledi. Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminin ardından Deniz için teklifte bulunabileceği de gelen haberler arasında.
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