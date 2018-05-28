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A Milli Takımımız, hazırlık maçında ’da ile karşılaşıyor. Öte yandan , uzun bir aradan sonra İstanbul’da sahne alıyor. Yaklaşık 2.5 yıl sonra İstanbul’da bir maça çıkan A Milli Takımımız, İran ile 44 yıl sonra karşı karşıya geliyor. Peki - İran maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

Türkiye - İran | CANLI ANLATIM

A ımız, hazırlık maçında 'da ile karşılaşıyor...

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.15'te başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak. Müsabakada Özbekistan Federasyonundan Valentin Kovalenko düdük çalacak. Kovalenko'nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak, dördüncü hakem ise Hüseyin Göçek olacak.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA 'nda yer alan İran, B Grubu'nda Portekiz, ve Fas ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, İran'ın ardından hazırlık maçlarında 1 Haziran Cuma günü İsviçre'de Tunus, 5 Haziran Salı günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE 1-0 İRAN (İLK YARI OYNANIYOR)
6' Cenk Tosun

STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEM: Valentin Kovalenko
SAAT: 21.15
YAYIN: S Sport & Kanal 7

TÜRKİYE: Serkan, Şener, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, , Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz, Yusuf, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

İRAN: Alireza Beiranvand, Ehsan Hajsafi, Roozbeh Cheshmi, Milad Mohammadi, Masoud Shojaei, Morteza Pouraliganji, Karim Ansarifard, Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun, Ramin Rezaeian
TEKNİK DİREKTÖR: Carlos Queiroz

TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDAKİ 7. RANDEVU
ile İran, 44 yıl sonra karşı karşıya geliyor. İki takım son olarak 20 Ocak 1974'te Pakistan'ın Karaçi şehrinde oynanan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Kupası'nda mücadele etmişti. Türkiye, rekabetteki son maçı Sinan Alayoğlu'nun attığı golle 1-0 kazanmıştı. Ay yıldızlı ekip, İran ile tarihindeki 7. maçına çıkacak. İki ülke takımları arasında geride kalan 6 maçta Türkiye 4 galibiyet alırken, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. İran'ın Türkiye karşısında galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 6 maçta A Milli Takım, 12 kez İran filelerini havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 21:16
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