Türkiye - İran | CANLI ANLATIM

A Milli Takımımız, hazırlık maçında İstanbul'da İran ile karşılaşıyor...

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.15'te başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak. Müsabakada Özbekistan Futbol Federasyonundan Valentin Kovalenko düdük çalacak. Kovalenko'nun yardımcılıklarını Ruslan Serazitdinov ve Alisher Usmanov yapacak, dördüncü hakem ise Hüseyin Göçek olacak.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda yer alan İran, B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, İran'ın ardından hazırlık maçlarında 1 Haziran Cuma günü İsviçre'de Tunus, 5 Haziran Salı günü de deplasmanda Rusya ile karşı karşıya gelecek.





TÜRKİYE 1-0 İRAN (İLK YARI OYNANIYOR)

6' Cenk Tosun



STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEM: Valentin Kovalenko

SAAT: 21.15

YAYIN: S Sport & Kanal 7

TÜRKİYE: Serkan, Şener, Kaan, Çağlar, Hasan Ali, Mehmet Topal, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cengiz, Yusuf, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Mircea Lucescu

İRAN: Alireza Beiranvand, Ehsan Hajsafi, Roozbeh Cheshmi, Milad Mohammadi, Masoud Shojaei, Morteza Pouraliganji, Karim Ansarifard, Mehdi Taremi, Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun, Ramin Rezaeian

TEKNİK DİREKTÖR: Carlos Queiroz

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TÜRKİYE İLE İRAN ARASINDAKİ 7. RANDEVU

Türkiye ile İran, 44 yıl sonra karşı karşıya geliyor. İki takım son olarak 20 Ocak 1974'te Pakistan'ın Karaçi şehrinde oynanan Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Kupası'nda mücadele etmişti. Türkiye, rekabetteki son maçı Sinan Alayoğlu'nun attığı golle 1-0 kazanmıştı. Ay yıldızlı ekip, İran ile tarihindeki 7. maçına çıkacak. İki ülke takımları arasında geride kalan 6 maçta Türkiye 4 galibiyet alırken, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. İran'ın Türkiye karşısında galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 6 maçta A Milli Takım, 12 kez İran filelerini havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü.