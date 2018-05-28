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Milliler önünde

A mız hazırlık maçında bugün saat 21.15’te 0218 finalistlerinden ’ı konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki maçı Öbzek hakem Kovalenko yönetecek

Milliler İran önünde
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün 2018 Dünya Kupası'nda yer alacak olan İran ile karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.15'te başlayacak maçı Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan Valentin Kovalenko yönetecek. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekip, İran ile tarihinde 6 maça çıkan A Milliler 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı

GENÇLER OYNAYACAK
maçı öncesi dün basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıkacağız. Genç oyunculara kulüplerinin vermediği şansı vereceğiz. Amacımız kaybetmekten nefret eden bir takım yaratmak" ifadelerini kullandı.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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