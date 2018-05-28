Milliler İran önünde

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün 2018 Dünya Kupası'nda yer alacak olan İran ile karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.15'te başlayacak maçı Özbekistan Futbol Federasyonu'ndan Valentin Kovalenko yönetecek. Karşılaşma S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ay-yıldızlı ekip, İran ile tarihinde 6 maça çıkan A Milliler 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı
GENÇLER OYNAYACAK
İran maçı öncesi dün basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıkacağız. Genç oyunculara kulüplerinin vermediği şansı vereceğiz. Amacımız kaybetmekten nefret eden bir takım yaratmak" ifadelerini kullandı.
GENÇLER OYNAYACAK
İran maçı öncesi dün basın toplantısı düzenleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, "Genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıkacağız. Genç oyunculara kulüplerinin vermediği şansı vereceğiz. Amacımız kaybetmekten nefret eden bir takım yaratmak" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.