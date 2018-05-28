G.SARAY'DA Fatih Terim etkisi şampiyonluğa direkt etki etti. Öyle ki hoca, sosyal medyadan attığı mesajlarla taraftarı ve camiayı daha da ateşledi.
DİLDEN DİLE DOLAŞTI
Fatih hocanın, Akhisarspor maçından önce attığı, "Konsantrasyon" twiti sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada müthiş bir akım başladı... Herkesin dilinde "Konsantrasyon" kelimesi vardı. Fatih hocanın, futbolcularına yaptığı psikolojik destek bu kez sosyal medya aracılığıyla yapıldı. 21. şampiyonluğa giderken Fatih hoca tüm camiayı zafere odaklandırdı. Bu kelime, Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok önemli bir etkiye sahip. Sezon boyunca deplasmanlarda zorluk çeken Galatasaray, bu twit sonrası çıktığı Akhisarspor deplasmanında 2-1 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Artık geriye sadece 2 maç kalmıştı.
HIZLI BAŞLADI
Galatasaray, Akhisarspor maçından 6 gün sonra evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. "Konsantrasyon" twiti bu maçta da etkisini gösterdi. Öyle ki daha 1. dakika dolmadan Galatasaray golü buldu ve Yeni Malatyaspor'un direnci kırıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 21. şampiyonluğa konsantreydi... Nitekim Yeni Malatyaspor maçı da 2-0'lik sonuçla tamamlandı.
HARFİYEN UYDULAR
Süper Lig şampiyonluğu için artık önlerinde sadece bir 90 dakika kalmıştı. Fatih Terim'in askerleri, Akhisarspor maçı öncesi Fatih Terim'in attığı "Konsantrasyon" twitine harfiyen uyuyordu. Göztepe maçında alınacak 1 puan şampiyonluğu getirecekti. Nitekim maç bitimi Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Fatih Terim, Göztepe maçı ile başladığı sezonu Göztepe sınavı ile bitirdi.
Evren TURHAN
DİLDEN DİLE DOLAŞTI
Fatih hocanın, Akhisarspor maçından önce attığı, "Konsantrasyon" twiti sosyal medyayı salladı. Sosyal medyada müthiş bir akım başladı... Herkesin dilinde "Konsantrasyon" kelimesi vardı. Fatih hocanın, futbolcularına yaptığı psikolojik destek bu kez sosyal medya aracılığıyla yapıldı. 21. şampiyonluğa giderken Fatih hoca tüm camiayı zafere odaklandırdı. Bu kelime, Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok önemli bir etkiye sahip. Sezon boyunca deplasmanlarda zorluk çeken Galatasaray, bu twit sonrası çıktığı Akhisarspor deplasmanında 2-1 kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Artık geriye sadece 2 maç kalmıştı.
HIZLI BAŞLADI
Galatasaray, Akhisarspor maçından 6 gün sonra evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. "Konsantrasyon" twiti bu maçta da etkisini gösterdi. Öyle ki daha 1. dakika dolmadan Galatasaray golü buldu ve Yeni Malatyaspor'un direnci kırıldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 21. şampiyonluğa konsantreydi... Nitekim Yeni Malatyaspor maçı da 2-0'lik sonuçla tamamlandı.
HARFİYEN UYDULAR
Süper Lig şampiyonluğu için artık önlerinde sadece bir 90 dakika kalmıştı. Fatih Terim'in askerleri, Akhisarspor maçı öncesi Fatih Terim'in attığı "Konsantrasyon" twitine harfiyen uyuyordu. Göztepe maçında alınacak 1 puan şampiyonluğu getirecekti. Nitekim maç bitimi Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Fatih Terim, Göztepe maçı ile başladığı sezonu Göztepe sınavı ile bitirdi.
Evren TURHAN
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