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’da Fernandes sesleri

, ’dan ayrılmak isteyen ’i listesine ekledi. Bu transfere Teknik Direktör de onay verdi

Kartal’da Fernandes sesleri
BEŞİKTAŞ'TA yeniden Manuel Fernandes sesleri... Siyah-Beyazlı takımda oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a dönmek istediğini dile getiren Portekizli yıldız için Siyah- Beyazlı Yönetim çalışmalara başladı... Başkan Fikret Orman Fernandes'i 'e sundu.



MOSKOVA'YA HAREKET EDECEKLER
TECRÜBELİ teknik adam da Manuel Fernandes teklifine sıcak baktı. Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde kulübüyle görüşmelere başlaması bekleniyor. Rus ekibi de onu elden çıkarmayı düşünüyor

BONSERVİSİ DÜŞÜRECEKLER
LOKOMOTİV Moskova ile olan sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek Manuel Fernandes'in bonservisi ise 4 milyon Euro civarında. Siyah-Beyazlılar, Rus ekibiyle yapacağı görüşmede ücreti düşürmek için çaba gösterecek

41 MAÇTA 14 GOL VE 4 ASİSTİ VAR
FERNANDES bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla 41 maça çıktı. 32 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu bu maçlarda 14 gol atarken 4 de asist yaptı. Tecrübeli oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nda ise 10 kez forma giyip 2 gol attı.
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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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