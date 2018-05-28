21. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da bu yaz şampiyon kadronun kurulmasında büyük emek harcayan Cenk Ergün'ün yeni durağı belli oldu. A Spor'un haberine göre Bursaspor, Cenk Ergün ile her konuda anlaşma sağladı!
Bursaspor'da dün kongrede yeniden başkan seçilen Ali Ay, teknik direktör Samet Aybaba ile anlaştıklarını açıklamasının ardından Cenk Ergün'ün de Bursaspor için görev yapacağını bildirdi.
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