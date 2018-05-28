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  1. Galatasaray'da transfer harekatı

lı eski idareci ile anlaştı

'ın yeniden başkan seçildiği 'da 'le anlaşma sağlandı.

21. kez şampiyonluğa ulaşan 'da bu yaz şampiyon kadronun kurulmasında büyük emek harcayan 'ün yeni durağı belli oldu. A Spor'un haberine göre , Cenk Ergün ile her konuda anlaşma sağladı!

Bursaspor'da dün kongrede yeniden başkan seçilen , teknik direktör ile anlaştıklarını açıklamasının ardından Cenk Ergün'ün de Bursaspor için görev yapacağını bildirdi.

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  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi 14:59
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