Danilo Barbosa sürprizi

Başkanlık yarışının kızıştığı bir dönemde Fenerbahçe bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe scout ekibi, Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Danilo Barbosa'yı trnasfer edilmesi için tavsiye etti. 22 yaşındaki Barbaso yetenekleriyle dikkat çeken bir orta saha oyuncusu.
MERKEZ ORTA SAHA, SOL AYAKLI!
SOL ayaklı olan ve oyunun iki yönünü ede oynayabilen Danilo Barbosa, tipik bir 8 numara oyuncusu. Brezilya Milli Takımı'nın U20 ve U17 takımlarında defalarca forma giyme başarısı gösterdi.
SÖZLEŞMESİ 2019'DA SONA ERİYOR
KULÜBÜ Braga ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan Danilo Barbosa için Fenerbahçe 4.5 milyon Euro civarında olan bonservis ücretini finansal fair play nedeniyle daha makul bir düzeye çekmeye çalışacak.
SEÇİMİN ARDINDAN GÖRÜŞÜLECEK
İSTİKRARLI bir yapısı olan Danilo Barbosa'nın geçen sezon ciddi bir sakatlık yaşamamış olması da önemli bir veri olarak gözüküyor. Başkanlık seçimlerinin ardından Braga kulübü ile masaya oturulması bekleniyor.
MERKEZ ORTA SAHA, SOL AYAKLI!
SOL ayaklı olan ve oyunun iki yönünü ede oynayabilen Danilo Barbosa, tipik bir 8 numara oyuncusu. Brezilya Milli Takımı'nın U20 ve U17 takımlarında defalarca forma giyme başarısı gösterdi.
SÖZLEŞMESİ 2019'DA SONA ERİYOR
KULÜBÜ Braga ile olan sözleşmesi 2019 yılında sona erecek olan Danilo Barbosa için Fenerbahçe 4.5 milyon Euro civarında olan bonservis ücretini finansal fair play nedeniyle daha makul bir düzeye çekmeye çalışacak.
SEÇİMİN ARDINDAN GÖRÜŞÜLECEK
İSTİKRARLI bir yapısı olan Danilo Barbosa'nın geçen sezon ciddi bir sakatlık yaşamamış olması da önemli bir veri olarak gözüküyor. Başkanlık seçimlerinin ardından Braga kulübü ile masaya oturulması bekleniyor.
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