Danilo Barbosa sürprizi

2019'DA

yarışının kızıştığıbir dönemdebiryandan da yeni sezoniçin transfer çalışmalarınadevam ediyor.scout ekibi,kulübündeforma giyentrnasferedilmesi içintavsiye etti.yaşındakiyetenekleriyledikkat çeken birorta saha oyuncusu.ayaklı olan ve oyunun iki yönünü ede oynayabilen, tipik birnumara oyuncusu.takımlarında defalarca forma giyme başarısı gösterdi.ile olan sözleşmesiyılında sona erecek olaniçincivarında olan bonservis ücretini finansal fair play nedeniyle daha makul bir düzeye çekmeye çalışacak.bir yapısı olangeçen sezon ciddi bir sakatlık yaşamamış olması da önemli bir veri olarak gözüküyor. Başkanlık seçimlerinin ardındankulübü ile masaya oturulması bekleniyor.