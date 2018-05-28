Carole’a yine kiralık yolu gözüktü

Sezon başında Sevilla'ya kiralanan fakat İspanya'da tutunamayan Lionel Carole, Galatasaray'a dönüş hazırlığında... Fransız sol bek sezon öncesi hazırlık kampında hazır olacak ve göze girmeye çalışacak. Fakat Fatih Terim'in Carole'a soğuk baktığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın Nagatomo'nun yanı sıra Carole'dan daha kaliteli bir sol bek takviyesi düşündüğü ifade ediliyor