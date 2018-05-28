;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Taraftar ne dediyse o oldu
  2. Milliler İran önünde

’da yeniden başkan seçildi

Bursaspor’da Ali Ay yeniden başkan seçildi
Bursaspor'da dün gerçekleşen olağan genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi. Rakipleri Lemi Keskin, Ahmet Bozdemir ve Hüseyin Akdemir'i geride bırakan Ali Ay böylelikle ikinci kez Başkanlığı'na seçildi. Yeşil-Beyazlı ekipte denetim kurulu için yapılan seçimi ise bağımsız aday Avukat Yalçın Cambaz kazandı.
Etiketler: ,
  • 28 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ