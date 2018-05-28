Bursaspor’da Ali Ay yeniden başkan seçildi

Bursaspor'da dün gerçekleşen olağan genel kurulda Ali Ay yeniden başkanlığa seçildi. Rakipleri Lemi Keskin, Ahmet Bozdemir ve Hüseyin Akdemir'i geride bırakan Ali Ay böylelikle ikinci kez Bursaspor Başkanlığı'na seçildi. Yeşil-Beyazlı ekipte denetim kurulu için yapılan seçimi ise bağımsız aday Avukat Yalçın Cambaz kazandı.
- 28 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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