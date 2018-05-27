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Yeni hoca salı günü açıklanıyor

’da teknik direktörlük için 6 yerli ismin adı geçiyor... Ancak sürpriz bir yabancı hoca da gelebilir

Yeni hoca salı günü açıklanıyor
Trabzon'da yeni teknik direktör için geri sayıma geçildi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve Genel Koordinatör Özkan Sümer, yeni hocanın salı günü başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından açıklanacağını belirtti. Hacısalihoğlu, "Biz kulüp içinden, takımda görev almış, şehri ve takımı bilen bir hoca istiyoruz" açıklaması yaptı

ADAY BOLLUĞU YAŞANIYOR
Trabzon'da Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Fatih Tekke, Sadi Tekelioğlu, Mustafa Reşit Akçay, Giray Bulak, Tamer Tuna isimleri ön plana çıktı.

4 İSİM BİR FARK ÖNDE
Bu isimlerden , , ve bir adım önde. Yöneticiler yerli isimleri dile getirse de Ahmet Ağaoğlu sürpriz yaparak yabancı hocayla anlaşabilir.

ALMAN HOCA DA GELEBİLİR
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ismi geçen yerli hocaların dışında yabancı teknik adamlarla da görüşme halinde olduğu biliniyor. Başkanın, özellikle Alman hocalarla temasta olduğu bildirildi.

​CASTİLLO'YU DALLAS GERİ ÇAĞIRIYOR
Sakatlığı nedeniyle sezonu erken kapatan sporlu Fabian Castillo'ya eski takımı Dallas talip oldu. MLS ekibinin önümüzdeki günlerde resmi teklif için Bordo- Mavililer'in kapısını çalması bekleniyor.
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