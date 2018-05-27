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Romalı Gerson’a yeni formül!

, Roma’nın sağ kanadı Gerson’u kiralık olarak edecek...

Romalı Gerson’a yeni formül!
Beşiktaş gelecek sezon için harekatına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda yönetim, sağ kanat arayışlarına başladı. yönetimi, Roma'da top koşturan genç sağ bek Gerson'u hedefine almıştı. Siyah-Beyazlı yöneticiler, yaklaşık olarak 16 milyon Euro bedeli olan 21 yaşındaki Gerson'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
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