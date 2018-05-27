Beşiktaş gelecek sezon için transfer harekatına başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda yönetim, sağ kanat arayışlarına başladı. Beşiktaş yönetimi, Roma'da top koşturan genç sağ bek Gerson'u hedefine almıştı. Siyah-Beyazlı yöneticiler, yaklaşık olarak 16 milyon Euro bedeli olan 21 yaşındaki Gerson'u kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Romalı Gerson’a yeni formül!
Beşiktaş, Roma’nın sağ kanadı Gerson’u kiralık olarak transfer edecek...
Etiketler: Şenol Güneş , Beşiktaş , transfer
- 27 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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