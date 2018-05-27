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’da devam eder

Demirören, “Anadolu’da ortaya çıkan kusursuz milli ruh ’da da devam eder” dedi

İstanbul’da devam eder
Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "A yeniden 'da bir milli maç oynayacak olmasının heyecanını yaşıyoruz. Anadolu'da ortaya çıkan kusursuz milli ruhun, İstanbul'da hiçbir cu ve takım ayırt etmeksizin süreceğine inancım tam" dedi.

DOSTÇA GEÇECEKTİR
Pazartesi günü oynanacak maçına da değinen Demirören, mücadelenin şölen havasında geçmesini temenni etti.
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