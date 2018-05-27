İstanbul’da devam eder

Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, "A Milli Takımımızın yeniden İstanbul'da bir milli maç oynayacak olmasının heyecanını yaşıyoruz. Anadolu'da ortaya çıkan kusursuz milli ruhun, İstanbul'da hiçbir futbolcu ve takım ayırt etmeksizin süreceğine inancım tam" dedi.
DOSTÇA GEÇECEKTİR
Pazartesi günü oynanacak İran maçına da değinen Demirören, mücadelenin şölen havasında geçmesini temenni etti.
DOSTÇA GEÇECEKTİR
Pazartesi günü oynanacak İran maçına da değinen Demirören, mücadelenin şölen havasında geçmesini temenni etti.
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