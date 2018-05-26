Real Madrid ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 6. karşılaşmaya çıkıyor. İki takım arasında oynanan 5 maçta Liverpool'un 3, Real Madrid'in 2 galibiyeti bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak kulüplerden Real Madrid 13, Liverpool ise 6. kez kupayı kaldırma peşinde.









REAL MADRİD - LİVERPOOL

STAT: Kiev Olimpiyat

HAKEM: Milorad Mazic

SAAT: 21.45

YAYIN: TRT 1

REAL MADRID: Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Ronaldo, Benzema

TEKNİK DİREKTÖR: Zinedine Zidane

LIVERPOOL: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Henderson, Milner, Wijnaldum, Salah, Mane, Firmino

TEKNİK DİREKTÖR: Jürgen Klopp

Real Madrid-Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak, hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İspanya'nın Real Madrid takımı ile İngiliz temsilcisi Liverpool, 26 Mayıs Cumartesi akşamı TSİ 21.45'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT1 ve TRT4K'den canlı yayınlanacak.

Kupayı en fazla kazanan takım unvanını elinde tutan Real Madrid, son 5 yılda 4'üncü, toplamda 13. kez şampiyon olmak istiyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmaya çalışacak.

Kiev'e unvanını korumaya gelen Real Madrid ile 2007'den beri ilk kez adını finale yazdıran Liverpool, daha önce 5 defa karşılaştı. Bu maçların 3'ünü Liverpool, 2'sini Real Madrid kazandı. Liverpool 6, Real Madrid ise 4 gol attı.

Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.