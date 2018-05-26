Kaybederken kazandı

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takımın şampiyonluk hikayesi farklıdır... Bazen bir galibiyet, bazen atılan bir gol hedefe giden yolda büyük rol oynar. Bazen ise bir yenilgi, sizi şampiyon yapar... Bence'ın'e giden yolunda,önündeki mağlubiyet önemli rol oynadı.Alınan yenilgi her anlamda yıkıcıydı. Rakip 17. sıradaydı, zor durumdaydı. Kısacasıher anlamda favoriydi. Çok zorlu fikstür öncesinde tek ihtimal galibiyetti. Ancak deplasman fobisi yine kendisini gösterdi. Üstelik son saniyede yenilen golle 1 puan da elden gitmişti.zirveden inmiş,'in iki puan gerisine düşmüştü. Maç sonunda "" yorumlarını yapan kişilerin sayısı hiç de az değildi. Fakatdönüşünde inanılmaz bir şey oldu. Çok yıkıcı bir yenilgi alan takımı yüzlerce taraftar havalimanında sanki şampiyon olmuşcasına karşıladı. Özellikle'e destek çok büyüktü. Kaybeden takımların havalimanında protesto edilmesine alışkın olduğumuz için aslında bu sıra dışı bir olaydı. Otobüsün önünde oturan'in verilen bu destek sonrası gözleri doldu. Özellikle yabancı futbolcular şaşkındı.Kafile'ya gittikten sonra hem teknik heyet hem de futbolcular evlerine dağıldı...hoca da gece geç saatlerde evine gitmişti. Fakat aklındanyenilgisi ve taraftarların müthiş desteği çıkmıyordu. Gözüne uyku girmedi ve hemen üstünü değiştirerek soluğu yeniden'da aldı. Fatih hoca tesislere gittiğinde neredeyse gece bekçisi dışında'da kimse yoktu. Odasına çıktı ve kalan 6 maçın planlarını yapmaya başladı. Fatih hocanın kafasında tek şey vardı:İlk idmanda futbolcularını etrafında topladı ve toplantı yaptı. Önlerinde 6 final vardı. Üstelik bunların ikisimaçlarıydı.Hedef belliydi;Fatihhocanın konuşma sırasında gösterdiğihırs ve inanç tüm takıma yansıdı veadetaiçin yeni bir sayfaaçıldı.tek yürekoldu. "" mottosuylamaraton başladı.