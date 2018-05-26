Kaybederken kazandı

HER takımın şampiyonluk hikayesi farklıdır... Bazen bir galibiyet, bazen atılan bir gol hedefe giden yolda büyük rol oynar. Bazen ise bir yenilgi, sizi şampiyon yapar... Bence Galatasaray'ın 21'e giden yolunda, Gençlerbirliği önündeki mağlubiyet önemli rol oynadı.
YABANCILAR ŞAŞIRDI
Alınan yenilgi her anlamda yıkıcıydı. Rakip 17. sıradaydı, zor durumdaydı. Kısacası Galatasaray her anlamda favoriydi. Çok zorlu fikstür öncesinde tek ihtimal galibiyetti. Ancak deplasman fobisi yine kendisini gösterdi. Üstelik son saniyede yenilen golle 1 puan da elden gitmişti. Galatasaray zirveden inmiş, Başakşehir'in iki puan gerisine düşmüştü. Maç sonunda "Galatasaray artık ayağa kalkamaz" yorumlarını yapan kişilerin sayısı hiç de az değildi. Fakat Başkent dönüşünde inanılmaz bir şey oldu. Çok yıkıcı bir yenilgi alan takımı yüzlerce taraftar havalimanında sanki şampiyon olmuşcasına karşıladı. Özellikle Fatih Terim'e destek çok büyüktü. Kaybeden takımların havalimanında protesto edilmesine alışkın olduğumuz için aslında bu sıra dışı bir olaydı. Otobüsün önünde oturan Fatih Terim'in verilen bu destek sonrası gözleri doldu. Özellikle yabancı futbolcular şaşkındı.
O AN AKLINDAN ÇIKMADI
Kafile Florya'ya gittikten sonra hem teknik heyet hem de futbolcular evlerine dağıldı... Fatih hoca da gece geç saatlerde evine gitmişti. Fakat aklından Gençlerbirliği yenilgisi ve taraftarların müthiş desteği çıkmıyordu. Gözüne uyku girmedi ve hemen üstünü değiştirerek soluğu yeniden Florya'da aldı. Fatih hoca tesislere gittiğinde neredeyse gece bekçisi dışında Florya'da kimse yoktu. Odasına çıktı ve kalan 6 maçın planlarını yapmaya başladı. Fatih hocanın kafasında tek şey vardı: Galatasaray şampiyon olmalıydı ve taraftarlarına bu mutluluğu yaşatmalıydı. İlk idmanda futbolcularını etrafında topladı ve toplantı yaptı. Önlerinde 6 final vardı. Üstelik bunların ikisi Başakşehir ve Beşiktaş maçlarıydı.
TÜM TAKIMA YANSIDI
Hedef belliydi; hepsini kazanacaklar ve şampiyon olacaklardı. Fatih hocanın konuşma sırasında gösterdiği hırs ve inanç tüm takıma yansıdı ve adeta Galatasaray için yeni bir sayfa açıldı. Sarı-Kırmızılılar tek yürek oldu. "Konsantrasyon" mottosuyla 6 finallik maraton başladı.
YARIN: FUTBOLUN HAKKINI VERDİK Mİ? VERDİK...
EVREN TURHAN/21'İN ÖYKÜSÜ
YABANCILAR ŞAŞIRDI
Alınan yenilgi her anlamda yıkıcıydı. Rakip 17. sıradaydı, zor durumdaydı. Kısacası Galatasaray her anlamda favoriydi. Çok zorlu fikstür öncesinde tek ihtimal galibiyetti. Ancak deplasman fobisi yine kendisini gösterdi. Üstelik son saniyede yenilen golle 1 puan da elden gitmişti. Galatasaray zirveden inmiş, Başakşehir'in iki puan gerisine düşmüştü. Maç sonunda "Galatasaray artık ayağa kalkamaz" yorumlarını yapan kişilerin sayısı hiç de az değildi. Fakat Başkent dönüşünde inanılmaz bir şey oldu. Çok yıkıcı bir yenilgi alan takımı yüzlerce taraftar havalimanında sanki şampiyon olmuşcasına karşıladı. Özellikle Fatih Terim'e destek çok büyüktü. Kaybeden takımların havalimanında protesto edilmesine alışkın olduğumuz için aslında bu sıra dışı bir olaydı. Otobüsün önünde oturan Fatih Terim'in verilen bu destek sonrası gözleri doldu. Özellikle yabancı futbolcular şaşkındı.
O AN AKLINDAN ÇIKMADI
Kafile Florya'ya gittikten sonra hem teknik heyet hem de futbolcular evlerine dağıldı... Fatih hoca da gece geç saatlerde evine gitmişti. Fakat aklından Gençlerbirliği yenilgisi ve taraftarların müthiş desteği çıkmıyordu. Gözüne uyku girmedi ve hemen üstünü değiştirerek soluğu yeniden Florya'da aldı. Fatih hoca tesislere gittiğinde neredeyse gece bekçisi dışında Florya'da kimse yoktu. Odasına çıktı ve kalan 6 maçın planlarını yapmaya başladı. Fatih hocanın kafasında tek şey vardı: Galatasaray şampiyon olmalıydı ve taraftarlarına bu mutluluğu yaşatmalıydı. İlk idmanda futbolcularını etrafında topladı ve toplantı yaptı. Önlerinde 6 final vardı. Üstelik bunların ikisi Başakşehir ve Beşiktaş maçlarıydı.
TÜM TAKIMA YANSIDI
Hedef belliydi; hepsini kazanacaklar ve şampiyon olacaklardı. Fatih hocanın konuşma sırasında gösterdiği hırs ve inanç tüm takıma yansıdı ve adeta Galatasaray için yeni bir sayfa açıldı. Sarı-Kırmızılılar tek yürek oldu. "Konsantrasyon" mottosuyla 6 finallik maraton başladı.
YARIN: FUTBOLUN HAKKINI VERDİK Mİ? VERDİK...
EVREN TURHAN/21'İN ÖYKÜSÜ