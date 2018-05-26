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İnanılmaz jenerasyon

İnanılmaz jenerasyon
A 'ın tecrübeli oyuncularından Serdar Gürler, Milli Takım ile önemli açıklamalarda bulundu. Gürler, "Milli Takım'ın geleceğini çok açık görüyorum. Gençlerimiz, benden daha küçük kardeşlerim 'de oynuyor. Cengiz 'da, Hakan Milan'da. İnanılmaz bir jenerasyon geliyor" ifadelerini kullandı.
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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