A MİLLİ Takım'ın tecrübeli oyuncularından Serdar Gürler, Milli Takım ile önemli açıklamalarda bulundu. Gürler, "Milli Takım'ın geleceğini çok açık görüyorum. Gençlerimiz, benden daha küçük kardeşlerim İngiltere'de oynuyor. Cengiz İtalya'da, Hakan Milan'da. İnanılmaz bir jenerasyon geliyor" ifadelerini kullandı.
İnanılmaz jenerasyon
Etiketler: İtalya , milli takım , İngiltere
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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