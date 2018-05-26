;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Saray’da tarihi seçim
  2. Patlama yapacağım!

Güneş’e atan şüpheli serbest

Güneş’e çakmak atan şüpheli serbest
Kupa derbisinde çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 3 kişi, aylık tutukluluk incelemesi yapan mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bu 3 kişi arasında Şenol Güneş'e atan S.D. de var.
Etiketler: , ,
  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ