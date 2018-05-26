Kupa derbisinde çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 3 kişi, aylık tutukluluk incelemesi yapan mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Bu 3 kişi arasında Şenol Güneş'e çakmak atan S.D. de var.
Güneş’e çakmak atan şüpheli serbest
Etiketler: Şenol Güneş , çakmak , olaylı derbi
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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