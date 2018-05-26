;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Florya'da Mor zirvesi
  2. Saray’da tarihi seçim

: Hükümetin inanılmaz bir çalışması var

yıldız, “ inanılmaz bir ülke” dedi ve 2024 adaylığımıza destek verdi...

Gomis: Hükümetin inanılmaz bir çalışması var
Ligde 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan ve bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kıran Bafetimbi Gomis, Türkiye'nin EURO 2024'ü başarıyla düzenleyecek kabiliyete sahip olduğunu söyledi. Fransız yıldız, "Türkiye inanılmaz bir ülke ve çok keyif alarak yaşıyorum. Ailemle buraya iyi uyum sağladık. Hükümet tarafından gerçekleştirilen inanılmaz bir çalışma var. İyi altyapıya sahip muhteşem stadyumlar inşa edilmiş. EURO 2024 'de yapılırsa stadyumların dolacağına eminim" ifadelerini kullandı.
Etiketler: , , ,
  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ