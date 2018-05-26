Ligde 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan ve bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kıran Bafetimbi Gomis, Türkiye'nin EURO 2024'ü başarıyla düzenleyecek kabiliyete sahip olduğunu söyledi. Fransız yıldız, "Türkiye inanılmaz bir ülke ve çok keyif alarak yaşıyorum. Ailemle buraya iyi uyum sağladık. Hükümet tarafından gerçekleştirilen inanılmaz bir çalışma var. İyi altyapıya sahip muhteşem stadyumlar inşa edilmiş. EURO 2024 Türkiye'de yapılırsa stadyumların dolacağına eminim" ifadelerini kullandı.
Gomis: Hükümetin inanılmaz bir çalışması var
Fransız yıldız, “Türkiye inanılmaz bir ülke” dedi ve 2024 adaylığımıza destek verdi...
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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