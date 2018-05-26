;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kartal’da ikinci feda dönemi
  2. Trabzonspor'a Finli golcü

Arda'ya ağır fatura!

yıldız oyuncuya 250 bin para cezası verdi

Ardaya ağır fatura!
ekiplerinden Medipol , maçında yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve orta hakeme yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle 10 maç ceza alan 'a acımadı. Kulup, yıldız oyuncuya 250 bin para cezası verdi. Marcio Mossoro'ya ise 50 bin Euro para cezası verildiği açıklandı.
Etiketler: , , , ,
  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ