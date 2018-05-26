Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Sivasspor maçında yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve orta hakeme yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle 10 maç ceza alan Arda Turan'a acımadı. Kulup, yıldız oyuncuya 250 bin euro para cezası verdi. Marcio Mossoro'ya ise 50 bin Euro para cezası verildiği açıklandı.
Arda'ya ağır fatura!
Başakşehir yıldız oyuncuya 250 bin Euro para cezası verdi
Etiketler: süper lig , Arda Turan , Başakşehir , Sivasspor , euro
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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