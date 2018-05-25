Roma’nın Tolgay aşkı

İTALYAN Gazetesi La Gazetta dello Sport'un haberine göre Roma, Tolgay Arslan'ı kadrosuna katmakta kararlı... Gazete, Cengiz Ünder'in formasını giydiği Başkent ekibinin orta sahanın ortasına oyuncu baktığını ve 3 adaydan en güçlüsünün Tolgay Arslan olduğunu sayfalarına taşıdı. Gazete, yıldız oyuncunun isabetli bir transfer olacağını yazdı.
KESENİN AĞZINI AÇACAKLAR
HABERE göre, Roma, Tolgay için kesenin ağzıını açacak. La Gazetta dello Sport, Roma'nın Kartal'ın başarılı orta saha oyuncusu için kasasından 12 milyon Euro'yu çıkarmak zorunda olduğunu belirtti.
SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Beşiktaş'ta 116 maça çıkan Tolgay Arslan 76 kez ilk 11'de görev yaptı. Bu maçlarda 2 gol atan başarılı oyuncu 10 da asist yaptı. Bu sezon Güneş'in bankosu olan 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
KESENİN AĞZINI AÇACAKLAR
HABERE göre, Roma, Tolgay için kesenin ağzıını açacak. La Gazetta dello Sport, Roma'nın Kartal'ın başarılı orta saha oyuncusu için kasasından 12 milyon Euro'yu çıkarmak zorunda olduğunu belirtti.
SÖZLEŞMESİ 2022'DE BİTİYOR
Beşiktaş'ta 116 maça çıkan Tolgay Arslan 76 kez ilk 11'de görev yaptı. Bu maçlarda 2 gol atan başarılı oyuncu 10 da asist yaptı. Bu sezon Güneş'in bankosu olan 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.
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