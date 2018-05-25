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Milliler durmuyor

Milliler durmuyor
A Milli Futbol Takımımız, Pazartesi günü İran ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını dün Riva'da yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların hırslı oluşu dikkatlerden kaçmadı. Millilerde tedavisi devam eden Abdülkadir Ömür idmanda yer almadı. Bu arada kadroya Harun Tekin dahil edildi.
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